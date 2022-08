Niño agredido por Cristiano Ronaldo y celular roto. Foto: NA.

Sarah Kelly, mamá del nene golpeado a mediados de abril de este año por Cristiano Ronaldo, dio detalles de la conversación que tuvo con el delantero del Manchester United.

La mujer reveló que habló 10 minutos con el jugador por teléfono, días después de que un tal "Sergio", supuesto manager del jugador, la hubiese contactado para que Jacob Harding conociera a Cristiano.

Your browser does not support the video element.

Cristiano Ronaldo y su agresión con un niño. Video: NA.

“Le dije: ‘La respuesta es no’. Colgué y estaba temblando y llorando. Me sentí intimidada. ¿Cómo se atreven?”, explicó Sarah en diálogo con el sitio The Mirror. Por este lado también resaltó que por varios días este hombre la llamaba para decirle que Ronaldo quería hablar con ella.

Detalles de la llamada del futbolista

Tras la seguidilla de llamadas, la mujer señaló que un día decidió contestar y rápidamente escuchó una voz conocida: “El teléfono volvió a sonar y un hombre dijo: ‘Hola, soy Cristiano Ronaldo’”.

Inmediatamente describió que el jugador es una de las personas "más arrogantes" con las que habló. Durante el transcurso de la charla indicó que hubo diversos cruces por la agresión que sufrió su hijo: "Me preguntó si me gustaría bajar y conocer a su familia. Acto seguido me dijo: ‘No soy un mal padre’ a lo que le contesté: ‘Nunca dije que fueras un mal padre’”.

Continuando con el relato Sarah mostró su enojo al darse cuenta de que Ronaldo nunca había mencionado el nombre del menor que había atacado: “Él nunca se refirió a Jacob por su nombre tampoco, siempre fue ‘el niño’. ‘Sé que el chico tiene problemas’, me dijo. Y le contesté: ‘Él no tiene ningún problema, tiene una discapacidad, tú eres el que tiene el problema’”, arremetió.

Antes de finalizar la corta charla explicó que el jugador pidió perdón, pero de igual modo había sostenido que no había hecho nada malo y que ganaría en la justicia: "Dijo que tenía un buen equipo legal, que ganaría y que pelearía conmigo hasta el final, que sabía cómo jugar con los medios”.

Por último, en la entrevista expresó que en todo momento se sintió incómoda por la situación: "Estoy absolutamente asqueada de que se haya salido con la suya. Ni siquiera ha reemplazado el teléfono de mi hijo. Tengo miedo de salir de casa, siempre mirando por encima del hombro. Nos hicieron pasar por los criminales y Ronaldo por la víctima inocente”, concluyó.

La justicia dio a conocer el castigo que el jugador iba a tener por la agresión al adolescente de 14 años.

En este sentido recibió una “amonestación condicional” y deberá pagar una indemnización, cifra que todavía no se dio a conocer.

Noticias relacionadas