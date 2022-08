Le propuso casamiento a su novia de 76 años. Foto: captura de video.

Esta historia se trata de Giuseppe D’Anna (19) y Milina Gatta (76), una pareja viral de TikTok que se hizo conocida por llevarse 57 años de diferencia. El joven le propuso casamiento y el video fue furor en redes sociales.

Los videos que publican bajo el usuario @milina_gatta son -en su mayoría-, románticos; pero muchos de los comentarios que se leen no son demasiado alentadores o positivos: “¿Esa es tu abuela?” o “¿De cuántos millones estamos hablando?”.

Con más de 98 millones de visitas, la publicación que causó mayor revuelo en la aplicación fue el que se muestra la propuesta de matrimonio. El joven le dio un anillo de diamante a Milina para sellar su relación y junto al posteo escribió: “Un diamante es para siempre”.

Él tiene 19 años y le propuso casamiento a su novia de 76 años. Video: TikTok/milina_gatta.

A pesar de las duras críticas y bromas que reciben, la pareja italiana demuestra que el amor es más fuerte y muestran sin importar su relación y el amor que se tienen.

Según la BBC, en los países occidentales, alrededor del 8% de las parejas heterosexuales tienen una diferencia de edad de 10 años para arriba.

