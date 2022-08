Clara Chia Marti y Gerard Piqué. Foto: Hola.com

Gerard Piqué y Clara Chía Marti ya no ocultan más su romance. Ahora se mostraron juntos y elegantes en un casamiento. Hasta protagonizaron su primer tapa de revista: el paparazzi Jordi Martin les tomó fotos mientras estaban entrando al evento.

La revista ¡Hola! publicó imágenes de la pareja tomados de la manos y muy felices en la boda de un amigo de Piqué, quien eligió mostrarse en público, enamorado, y romper el pacto que tenía con Shakira de no vincularse con nadie por un año.

Tapa de revista. Foto: revista ¡Hola!

¿Desde cuándo están juntos?

En el programa El Gordo y la Flaca aseguraron que el romance empezó en febrero, cuando Piqué aún estaba en pareja con Shakira. Según trascendió, el primer encuentro fue en un evento de Kosmos, una compañía donde Piqué es inversor.

Aparentemente, en ese momento el futbolista también estaba viviendo una aventura con su amante de 25 años, la mesera que trabajaba en un bar, y que supuestamente Shakira los había descubierto gracias a un detective privado.

Juntos en un evento. Foto: Hola.com

La reacción de Shakira ante las fotos filtradas de Piqué y su novia

El paparazzi Jordi Martin vio a la cantante con Sasha y Milán de picnic, contó que la notó muy triste.

“La vi más triste y desolada que nunca. Aun así quiso regalarme estas imágenes, y quiero darle las gracias porque sé lo mal que la está pasando. Las parejas pueden romper y no pasa absolutamente nada, pero Gerard está actuando mal y está haciendo daño”, comentó el periodista.

También comentó las palabras que Shakira le dijo cuando se dio cuenta que la estaba grabando: “Solo me pidió no hacerle preguntas delante de los niños y obviamente ni se me pasó por la cabeza hacerlo. Desde aquí, ánimo que saldrás de esta”, dijo.

Noticias relacionadas