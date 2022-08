“Renuevo el llamamiento para implorar la paz para el amado pueblo de Ucrania, que desde hace seis meses sufre el dolor de la guerra." Recordó a los “prisioneros, sobre todo a los que se encuentran en situación de fragilidad”, pidió “a las autoridades responsables que luchen por su liberación”. También mencionó a los niños, refugiados y huérfanos, “tanto rusos como ucranianos”.

Finalmente, recordó a otros países que están en guerra desde hace tiempo, como Siria o Yemen, y pidió la paz para todos.