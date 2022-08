Catherine Fulop y Gabriela Sabatini. Fotos: Instagram/fulopcatherine - sabatinigaby.

Hace un tiempo los rumores de enemistad entre Catherine Fulop y su cuñada Gabriela Sabatini sorprendieron a todos. Es que la actriz dejó de seguir en Instagram a la extenista, algo para especular una mala relación. En ese momento, había aclarado que su vínculo nunca fue por redes y se llevaban "muy bien".

A más de un mes siguen los rumores. Por eso, LAM fue a buscar a Catherine y volvió a aclarar el vínculo que tienen entre ellas: “Ella vive afuera y nunca nuestra relación pasó por las redes sociales. De hecho, yo la había dejado de seguir, que por ahí capaz que vino la cosa, y la verdad es que yo no estaba ni pendiente que la había dejado de seguir porque yo nunca subo nada de ella, ni ella de nosotros. Si chequeás su Instagram, vas a ver que su familia no pasa por ahí”, contó.

Y también aclaró: “Eso no quiere decir que sea malo (el vínculo). Siempre tuvimos una relación muy tranqui, así que no sé qué es lo que les sorprende, y ahora imaginate que no tiene una obligación de venir a ver a su mamá y estar con nosotros, así que la relación va a ser un poco más distante, por teléfono o mensajito”.

Catherine remarcó que, por ejemplo, ella nunca pudo ir a visitar a su hija Oriana que vive en Italia y eso no es razón para llevarse mal con ella.

Catherine Fulop, actriz. Foto: Instagram/fulopcatherine.

“Gaby no formaba parte de mi familia pequeña: Ova, y mis dos hijas. Gaby, por vivir alejada, pero nada más… Yo nunca fui íntima amiga de ella, tampoco. Pero vamos a trotar, vamos a hacer esto...ella siempre me tomó en cuenta y yo también a ella”, dijo.

Para finalizar, le preguntaron si hablan fluidamente, y contó: “Poco y nada, pero nunca fue así. Yo nunca vi a mi cuñada que llegara acá y me llamara ‘Hola Cathy, estoy acá’. A mí me gusta la relación que tengo con ella y la amo porque nos amamos. Por lo menos de mi parte”.

La noticia fue sorpresiva, especialmente, por la buena onda que las cuñadas tenían entre ellas.

