Casa abandonada. Foto: captura de video.

Un tiktoker visitó una casa abandonada en San Juan de Lurigancho, Perú, y el video fue furor en las redes sociales. Al ver las imágenes, muchos internautas quedaron sorprendidos, pero lo que llamó la atención es que, lejos de darles miedo, algunos irían a vivir allí sin problema: “Creo que me iré a invadir, ¿sigue abandonada?”, comentó uno.

El video dura alrededor de tres minutos y da un recorrido por la casa abandonada, un lugar muy solitario, hasta parece una película de terror. “Miren este panorama, pareciera que estamos en el cielo, ¿verdad? Pura neblina”, dice, luego de asegurar que el terreno estaría ocupado por "fantasmas".

Your browser does not support the video element.

Casa abandonada, video viral. Video: TikTok/@torimat_cordova.

“Está con algunas suciedades con papel higiénico. Las paredes pintadas, tal como sucede con una casa abandonada”, sigue relatando.

A pesar de eso, el lugar se encuentra en buen estado y parece ser una propiedad que tiene o tuvo dueño. El video tuvo más de 43 mil "Me gusta" y alrededor de 1.500 comentarios.

Algunos internautas parecen tener información sobre este lugar

“Esas casas sí tienen dueño, solo que por pandemia dejaron de construirlas. No están abandonadas”, escribió un cibernauta, a lo que otro le comentó: “Esas edificaciones llevan ahí varios años, solo que el dueño falleció y la construcción se pausó”.

Según el usuario @guidohuertasanchez, quien parece haber trabajado allí, contó que la casa fue construida para la universidad Santo Domingo en 2008 y en esos tiempos vivían cerca de 100 personas que cuidaban el terreno.

Y vos, ¿te irías a vivir allí?

Noticias relacionadas