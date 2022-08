El detenido y el arma que portaba.

Un ciudadano jamaiquino fue detenido por la Policía de la Ciudad luego de que atacara a tres jóvenes con un cuchillo en un lapso 48 horas y a plena luz del día. Ocurrió en Puerto Madero.



El detenido fue identificado como Cristopher Cruz R., de 29 años. El primer ataque habría ocurrido el domingo 21 de agosto y la víctima fue una adolescente que sufrió una herida en el cuello. Fue herida mientras caminaba con su pareja por Alicia Moreau de Justo.



Otro ataque tuvo lugar en la esquina Lantieri y Salotti. La víctima esta vez fue una adolescente de 14 años, que se encontraba en compañía de otro menor fue cortada en el cuello y en un hombro.

El padre de la víctima contó que el agresor fue un individuo de tez morena con un arma blanca, de aproximadamente 1,80 metros de estatura y de unos 30 años. Estaba vestido con una campera y pantalón negros.

Your browser does not support the video element.

Inicio de la búsqueda para dar con el agresor

El Centro de Monitoreo Urbano (CMU) fue alertado sobre la posible presencia del atacante en el barrio.

El sospechoso volvió a agredir a una chica de 15 años en las inmediaciones del Parque Mujeres Argentinas, también en Puerto Madero, antes de darse a la fuga.

Fue localizado gracias al seguimiento de las cámaras de seguridad y detenido en el cruce de la avenida de los Italianos y la calle Macacha Güemes. Tenía un cuchillo que utilizaba para herir a sus víctimas.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 39, a cargo del juez Fernando Caunedo, dispuso la detención.

Infobae relató que el agresor tiene antecedentes por exhibiciones obscenas, tentativa de robo, hurto y acoso. Ahora a su prontuario se le agregó el delito de lesiones.

Noticias relacionadas