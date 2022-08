Cinthia Fernández. Foto: NA.

Cinthia Fernández volvió a hablar del estado de salud de Francesca y reveló que desmejoró durante la noche. La mediática le contó a Guido Záffora que los médicos están evaluando internarla nuevamente hasta que se recupere por completo.

Actualmente se encuentran en Punta Cana pero están evaluando suspender las vacaciones y regresar a Buenos Aires para que la atiendan los pediatras de confianza y asegurarse de que la menor evolucione de manera correcta.

El calvario de la pequeña comenzó el domingo, antes de viajar a República Dominicana. La mediática señaló que la nena vomitó en el primer avión, en la escala y luego en el traslado al hotel. En la clínica le diagnosticaron una gastroenteritis aguda, y le informaron que debía permanecer internada hasta su total recuperación, ya que además tenía parásitos.

“Les hice una sorpresa a las nenas y salió todo para atrás. En la escala vomitó cuatro veces. Tuve que comprar hasta ropa. Cuando nos trasladaron al hotel también, le daban agua y lo vomitaba. Estuvo toda la noche descompuesta. Le cambiaron el suero de mano también. Estoy re triste. Tanto tiempo planeando todo y no puede disfrutar el viaje”, expresó Cinthia desolada en un audio que le envió a Pampito desde Punta Cana, destino que eligió para vacacionar en familia.

El estado de salud actual

A través de una comunicación vía WhatsApp la bailarina contó cómo está su hija menor. “Fran hizo un retroceso, estoy esperando a ver si tolera la nueva medicación, sino tengo que volver a internarla”, comentó en el mensaje que le envío a Zaffora.

“Desde anoche volvió con vómitos. No está bien”. En este sentido, el panelista explicó que la están asistiendo médicos desde Buenos Aires, debido a la mala experiencia que tuvo en la clínica donde estuvo internada la niña. “Después de lo que hicieron las enfermeras no confío. Voy a esperar a ver si tolera las sales que me mandaron para que tome. Encima seguro tenga que cambiar el pasaje porque no puedo seguir viajando de esta manera”, cerró Cinthia.

