Los actores, Eugenia "China" Suárez y Joaquín Furriel están en Uruguay filmando una película juntos y se espera que pasen todo el verano instalada en el país vecino.

A pesar de que Eugenia vive a pleno su romance con el músico Rusherking, los rumores de acercamiento entre Furriel y ella no tardaron en llegar. Mientras filman compartieron material en las redes dnde demostraron tener muy buena onda. “Estuvieron en un parador, los vieron juntos”, señaló Luis Ventura en "A la tarde" por América, donde mostraron unas imágenes de ellos juntos.

“Ellos se vieron desnudos porque en la película hacen de una pareja que va atravesando épocas, algo así como ATAV”, comentó Cora De Barbieri.

La buena onda entre ellos por las redes sociales

Tanto Joaquín Furriel como la China, comparten diariamente diferentes historias desde el set de filmación. En un video que compartió ella, se lo vé al actor tapádonse los ojos con las manos y jugando entre ellos al sorprendido y asustado.

“Ay dios mío ¿Quién me mandó a aceptar hacer esta película? Porque hay otra película que es la que no se filma, ¡que es una película de terror!”, le dijo el actor luego del susto, y en tono gracioso.

Joaquín Furriel muy divertido con la China Suárez. Video: Instagram/sangrejaponesa.

Luego, Joaquín Furriel le sacó una foto y también grabó a la China, en donde ella se ríe de su cara. “Así me asesora @sangrejaponesa”, escribió.

Acto seguido, ella respondió: “Menos cara de velorio... Hacé de cuenta que la estás pasando bien”. Mientras se escucharon risas por detrás de cámara.

