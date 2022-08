El ministro de Economía junto a la Mesa de Enlace. Foto: Prensa Massa.

El ministro Sergio Massa realizó una visita a la sede de Coninagro, una de las entidades de la Mesa de Enlace. A raíz de esta visita, ahora se esperan anuncios que pueden tener que ver con la liquidación de la última cosecha de soja, para de esa manera fortalecer el niver de reservas del Banco Central.

Los anuncios podrían ser sobre una mejora en los porcentajes del llamado “dólar soja”, teniendo en cuenta que la venta que realizan los productores de la oleaginosa, tiene un porcentaje de acceso a dólar solidario del 30% y se buscaría ampliar esa cifra que, buscan, sean del 50%.

El almuerzo se pactó en un momento con el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, que vienen manteniendo reuniones técnicas con el sector en los últimos días, al que se sumó sin aviso el ministro Sergio Massa pasadas las 14hs. Hay que recordar que hace dos semanas atrás los funcionarios mencionados mantuvieron un encuentro con los integrantes de la Mesa de Enlace.

Sergio Massa junto a la Mesa de Enlace. Foto: Prensa.

El presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto, dijo: “Este es el momento para implementar políticas productivas. No podemos seguir produciendo con medidas aisladas. Necesitamos un cambio de timón urgente, ya que la política tomada hasta ahora, intervencionista y estatista, no dio resultados. Hay que adoptar una política de cambio que genere mayor producción y empleo y que, en especial, cambie el régimen fiscal. Además, el sistema cambiario para nada ha podido reflejar las necesidades productivas del país, ni a nivel de exportaciones e importaciones. Necesitamos un sistema cambiario único”.

Además, la entidad que representa al movimiento cooperativo horas después de la asunción de Sergio Massa como ministro de Economía envió una propuesta con 5 puntos. Los mismos son: Plan de estabilización, política cambiaria competitiva, políticas de Estado que promuevan las pymes, el asociativismo y el emprendedurismo, política de desarrollo energético y un Programa federal estratégico del sector agroindustrial.

Dólar soja

El secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, reafirmó la necesidad de "reformular" el denominado "dólar soja" tras la "muy poca liquidación" en la que derivó la implementación de ese instrumento, al exponer en el marco de un congreso internacional organizado por Coninagro.



"La herramienta no fue efectiva ni asertiva porque la liquidación fue muy poca", aseguró Bahillo en la jornada que se llevó a cabo esta mañana en el auditorio de la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero.



Allí, en el marco del 5° Congreso Internancional 2022 organizado por Coninagro, Bahillo expresó que el instrumento lanzado por el BCRA que permite a los agricultores que liquiden soja antes del 31 de agosto acceder con el 30% del pago recibido por su mercadería en dólares a valor oficial y con el restante 70% a un plazo fijo atado al avance del tipo de cambio, no incentivó una mayor liquidación de divisas.



"Las condiciones macro se estabilizaron y hay una previsibilidad que en julio no había, pero no estamos teniendo liquidación. Tenemos que reformular esta herramienta y estamos trabajando", sostuvo el funcionario ante ese auditorio, al tiempo que destacó la importancia de "crear condiciones atractivas para el sector liquide e ingresen divisas".

