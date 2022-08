Cristina Fernández de Kirchner. Foto: NA.

Juliana Di Tullio, senadora oficialista, confirmó que el Frente de Todos prepara una movilización en respaldo de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el marco del juicio por la causa Obra Pública.

"El pueblo peronista está siendo atacado. Sabemos que vamos a seguir dando pelea, por eso estamos construyendo esta enorme movilización. Hay varias posibilidades, no es ahora, aunque alentamos a que el pueblo se siga expresando de manera espontanea. Va a ser un mensaje institucional de un partido que está siendo atacado", afirmó Di Tullio en una entrevista con Futurock.

Si bien aún resta definir la fecha de la protesta, la senadora aseguró que la marcha será masiva y se replicará en los distintos puntos del país. "Diciembre me parece una movilización tardía, pero el 17 de octubre no. Nos están atacando la historia", indicó mientras dejó entrever que la convocatoria podría ser para el 17 de octubre.

En la misma línea, reveló: "Soy de las que exige movilizarse. Se vienen haciendo movilizaciones en cada rincón de la argentina, sin dirigencia a la cabeza, que no las mostró nadie. Hay una responsabilidad de la dirigencia peronista que tiene que estar en permanente alerta de movilización”.

Para Di Tullio, la causa llevada a cabo por el Tribunal Oral N° 2 configura "un ataque directo al peronismo". "Para el peronismo que tiene la memoria viva, y que todavía estamos de duelo, con juicios de lesa humanidad, la semana pasada hubo un fallo sobre desapariciones forzadas, atacar a la jefa del peronismo lo único que hace es hacernos reaccionar frente a la historia viva porque nos atacan a nosotros”, argumentó la legisladora.

Asimismo, la expresidenta del bloque reafirmó los dichos de la exmandataria al reiterar que no se trata de un juicio sino de "un pelotón de fusilamiento que debería ser anulado". "Votamos dos veces para que sea presidenta, ella no constituyó gobierno para hacer una asociación ilícita. Es imposible”, explicó.

"Atacar al peronismo"

La exdiputada aseguró el Poder Judicial busca atacar al peronismo para disciplinarlo, y rememoró cuando en 1945, el poder militar encarceló a Juan Domingo Perón. "Cuando intentaron encarcelar a Perón, lo proscribieron 18 años, mientras la derecha cocinaba un plan para la Argentina que duró muchísimos años hasta que llegó Néstor (Kirchner). Es lo que necesita la derecha para disciplinar al peronismo, trabajar en paz y construir un país para pocos", expuso.

Por último, la legisladora subrayó que la oposición busca "disciplinar" al peronismo para "trabajar en paz y construir un país para pocos", y citó a Mercedes Sosa para convocar a la movilización.

"Han logrado que el peronismo esté en permanente estado de alerta y movilización y estamos armando una gran movida, una gran marcha para demostrarle a la derecha que esas 'tantas veces que nos mataron, que me morí y que a mi propio entierro fui, estoy aquí'. Y no estoy sola y llorando, somos millos dispuesto a dar pelea. No va a ser fácil que otra vez le saque al pueblo argentino la posibilidad de construir su propio destino", concluyó.

