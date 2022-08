Ezequiel Unsain junto a Tiziano Carrizo. Foto: NA.

Ezequil Unsain, arquero de Defensa y Justicia, recibió a Tiziano Carrizo, el niño que entró al campo de juego para abrazarlo luego de la derrota con Boca. A pesar de la visita, el conjunto de Florencio Varela advirtió que si se produce una situación similar "puede traer sanciones a la institución".

"Hoy Ezequiel recibió a Tiziano, quien el domingo le dio un sentido abrazo que recorrió el mundo", publicó el "Halcón" junto a dos fotos del encuentro. Y añadió: "Si bien se le agradece el gesto, debemos aclarar que al campo de juego solo pueden ingresar personas autorizadas, y que la invasión del mismo puede traer sanciones a la institución".

El momento conmovedor

El video del abrazo del pequeño hincha a Unsain luego de la caída agónica del "Halcón" ante el "Xeneize" se hizo viral, justamente en el cierre del Día de la Niñez, a pocos minutos de finalizar el partido.

En las imágenes se ve que el niño entró al campo de juego y, al ver que el arquero se encontraba de rodillas lamentándose por el resultado, se acercó y lo abrazó para consolarlo.

Video: ESPN.

"Amigos de Twitter nos ayudan a encontrar a este nene que nos emocionó a todos con este abrazo que le dio a Ezequiel Unsain", había escrito la cuenta oficial de Defensa para dar con su paradero.

Horas más tarde, Tiziano Carrizo habló con D Sports Radio y relató: "Le dije que no llore, que en el fútbol se gana y se pierde".

Hoy Ezequiel recibió a Tiziano, quien el domingo le dio un sentido abrazo que recorrió el mundo.

Si bien se le agradece el gesto, debemos aclarar que al campo de juego solo pueden ingresar personas autorizadas, y que la invasión del mismo puede traer sanciones a la institución. pic.twitter.com/pabcbnApOy — Defensa y Justicia (@ClubDefensayJus) August 24, 2022

Su padre, en tanto, agregó: "Desde el minuto cero me decía que se iba a meter a la cancha y yo no le creía. Su ídolo es Unsain y quiso cumplir su sueño".

"Le dije que quería ser como él cuando sea grande y él me explicó que debo esforzarme mucho en la escuela, para subir siempre y nunca retroceder", cerró Tiziano.

