Julián Álvarez marcó su segundo gol en el Manchester City. Foto: NA.

Luego de no haber sumado minutos en el empate 3 a 3 ante Newcastle, por la tercera fecha de la Premier League, Julián Álvarez fue titular en el amistoso ante Barcelona y convirtió su segundo gol con la camiseta del Manchester City.

A los 21 minutos de juego y tras un grosero error del arquero Iñaki Peña, el ex delantero de River Plate, no perdonó al joven guardameta y la empujó para anotar el 1 a 0 parcial.

Desde su llegada a Inglaterra, el oriundo de Calchín (Córdoba), había convertido anteriormente su primer gol contra Liverpool, en la final de la Community Shield. En dicho partido, los dirigidos por el alemán Jürgen Klopp vencieron 3 a 1 a los Citizens con goles de Trent-Alexander Arnold, Mohamed Salah y el uruguayo Darwin Núñez.

El próximo sábado, el conjunto del español Pep Guardiola recibirá al Crystal Palace, por la cuarta jornada de la liga local. Actualmente, el City se encuentra en la segunda posición con 7 puntos, debajo del puntero Arsenal (9), quien posee puntaje perfecto.

Julián Álvarez ya tiene canción propia

Los hinchas del conjunto inglés entonaron la siguiente letra: "I am in love, so glad ur mine, our center forward is the king, he's argentine, like Agüero he is the best, his frist names Julian the second Alvarez".

Pasado al español, interpretaron: "Estoy enamorado, feliz de que seas mío, nuestro centrodelantero es el rey, es argentino, al igual que Agüero es el mejor, su primer nombre es Julián el segundo Álvarez".

