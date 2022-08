Presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. Captura de video: Reuters

"El futuro del mundo se está decidiendo en Ucrania", dijo contundente el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski este miércoles ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

"Nuestra independencia es su seguridad, la seguridad del mundo entero", subrayó el día en que se cumplen los seis meses del inicio de la invasión rusa.

Zelenski hizo hincapié en el impacto internacional que está teniendo la invasión de Ucrania, tanto de cara al futuro por el precedente que puede suponer, como en el presente más inmediato por sus efectos en la crisis alimentaria y energética mundial o el riesgo de un desastre nuclear.

Acusó a Rusia de "colocar al mundo al borde de una catástrofe radioactiva" al haber convertido "en una zona de combate" la central de Zaporiyia, la mayor de Europa, y que está bajo control de las fuerzas rusas casi desde el inicio de la guerra.

Según Zelenski, Rusia está haciendo una "provocación", con bombardeos y el envío de "terroristas" a la zona, amenazando así a toda Europa. En esta línea, apoyó el envío de una misión del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) a la central de Zaporiyia.

Si intervención fue por videoconferencia, a pesar de que Rusia trató de impedirlo en el último momento, objetando que, como el resto, debía estar en la sala para hablar (presencial) y no hacerlo de forma remota.

Pero esa objeción no logró el apoyo de ningún otro miembro del Consejo, ya que al someterse el asunto a votación, trece países apoyaron la intervención de Zelenski, China se abstuvo y Rusia se quedó sola en la negativa.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski este miércoles ante el Consejo de Seguridad de la ONU

El discurso del secretario general de la ONU, António Guterres

La sesión la abrió el secretario general de la ONU, António Guterres, que hizo balance de los seis meses de guerra y de sus efectos "devastadores".

"Miles de civiles han sido asesinados y heridos, incluidos cientos de niños. Muchos otros han perdido familiares, amigos y seres queridos. El mundo ha visto graves violaciones de las leyes internacionales de derechos humanos y humanitarias cometerse sin rendición de cuentas. Millones de ucranianos han perdido sus hogares y sus posesiones, convirtiéndose en desplazados internos o refugiados", recordó.

Guterres advirtió que las necesidades humanitarias se van a multiplicar cuando se acerque el invierno y subrayó que los ucranianos necesitan "paz y la necesitan ahora", aunque dejó claro que debe ser una paz que vaya en línea con la Carta de la ONU y con la legislación internacional.

Con información de EFE

