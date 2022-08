Luna Sujatovich. Foto: Prensa.

Luna Sujatovich lanzó su primer EP de música instrumental con aires folklóricos, compuesta para piano.

"Como Callan los Tractores" contiene cuatro piezas que la artista escribió entre los años 2009 y 2015, en las que combina el lenguaje del jazz, el folklore argentino y la música contemporánea.

En este material, Luna deja asomar las influencias del Cuchi Leguizamón, Carlos García, Manolo Juárez, Egberto Gismonti -entre otros-, y las piezas no siguen ningún ritmo en forma estricta (vidala, zamba, chacarera, malambo), sino que los utiliza como disparadores para la composición.

"Son músicas que me acompañan hace muchos años, y no lograba darles su momento -hasta ahora- y estoy muy feliz. Feliz de que sea de ustedes y que el destino defina su rumbo.

El folklore me empezó a gustar después de escuchar el Dúo Salteño y a Carlos García, y me volví fanática. Mucho de todo eso está acá, a pesar de ser porteña, judía y tana... A veces la identidad es un misterio, y la música también. No hay mucho más que explicar", expresó Luna sobre su nuevo trabajo.

Sus show en vivo

"Como Callan los Tractores" ya tiene fecha de presentación oficial el próximo 12 de octubre a las 20:30 hs. en Café Berlín.

Las entradas están a la venta a través de Livepass.

Antes estará girando por Buenos Aires, Rosario y Córdoba.

Noticias relacionadas