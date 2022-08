Alberto Cormillot, invitado al ciclo LPA. Foto: captura de pantalla.

Alberto Cormillot fue repudiado en las redes sociales tras sus comentario sobre la pérdida de peso, utilizando de ejemplo “la gordita de la oficina”. Fue acusado de misógino, gordoodiante y de naturalizar el acoso laboral.

El nutricionista fue invitado al ciclo de La put... ama (América), conducido por Flor Peña, donde se refirió a la educación alimentaria como la importancia de realizar ejercicio físico y una buena predisposición para mantener una dieta saludable.

“Si no es acompañado, tienen una crisis porque el cuerpo no te queda como vos esperabas”, explicó al hablar de la baja de peso de 150 a 100 kilos.

Your browser does not support the video element.

Video: América.

El escándalo se desató cuando quiso graficarlo con una escena laboral y dijo: “el ejemplo que yo doy es la gordita de la oficina”, comenzó. Al seguir su relato agregó "si sos una chica que pesa 120 o 130 kilos en la oficina, muy posiblemente tus amigos, si te ponen la mano encima, te la ponen como un buen compañero. Si vos bajás 30 o 40 kilos ya dejan de ponerte la mano encima como un buen compañero y te ponen la mano encima con otra intención, ¿no?”, explicó. Y a modo de cierre remató: “Eso puede parecer una discriminación, pero es así”.

Durante la emisión del programa no le dijeron nada, pero las imágenes rápidamente se viralizaron en redes sociales donde el médico fue cuestionado.



Repudio a los comentarios de Cormillot

La escritora María Florencia Freijo aseguró que se trata de un “discurso misógino y gordofóbico” que pone como centro “la mirada masculina como validación”.

Cormillot dijo que si una"chica gordita"(sic)es tocada en el hombro en la oficina será con intenciones de amistad, pero que si baja40 Kg ahí sus compañeros tendran otra intención Pone la deseabilidad del otro como algo a lo que hay que aspirar. Pero eso no es todo lo q esta mal👇 — Maria Florencia Freijo (@mariaFFreijo) August 24, 2022

“(...) Dice que las mujeres gordas no pueden ser deseadas o amadas y naturaliza que te toquen en la oficina con intención sexuales. Tremendo”, escribió.

Noticias relacionadas