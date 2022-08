Incendios en el Delta. Foto: NA.

Los incendios en el Delta del Paraná conmocionan al país y no dan tregua. En las últimas horas la policía confirmó que hay tres detenidos tras la denuncia de vecinos que los responsabilizan de iniciar nuevos focos.

La detención se llevó a cabo en la localidad de Ramallo, donde sostienen que realizaron quemas en la zona del arroyo Tigre, en las islas Lechiguanas.

De esta manera, ya son seis las personas demoradas y puestas a disposición de la justicia federal de Victoria, en Entre Ríos. Allí se encuentran incomunicados y a la espera de la decisión que tome la fiscalía sobre su situación.

"Contrafuego"

Según manifestaron los detenidos, realizaron quema de pastizales con la idea de generar un contrafuego pero el incendio se salió de control y no pudieron contenerlo. Se secuestraron todos los elementos que pudieron haber sido utilizados para iniciar el foco.

Tras dos semanas intensas de trabajo de bomberos y brigadistas en la zona del Delta, el martes se confirmó la aparición de nueve focos nuevos y crece la preocupación por la cantidad de hectáreas perdidas y el daño medioambiental que está dejando.

Ante ello, Juan Cabandié, Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, habló sobre el exhaustivo labor de los profesionales que luchan para combatir los incendios: “El tema de los focos está complejo, se están prendiendo entre 4 y 5 fuegos nuevos en distintos puntos del delta. Es una zona muy compleja donde no hay caminos, no hay población, no hay infraestructura, no hay comunicación”.

Asimismo, explicó que el pronóstico alerta sobre lluvias recién para dentro de 20 días por lo que no cree que la situación mejore: “Por más que uno ponga todos los recursos es muy complejo, nos va a llevar varios días. Las precipitaciones van a aparecer en 20 días aproximadamente”.

