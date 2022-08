El presidente del Consejo Europeo, Charles MIchel se expresó en Twitter: "Horrorizado por el ataque con misiles en la estación de tren de Chapylne que mató e hirió a muchos civiles en el Día de la independencia de Ucrania. Nuestros pensamientos están con las familias. Los crímenes de guerra no quedarán impunes" .

Horrified by the missile strike on Chapylne train station that killed and wounded many civilians on #UkraineIndependenceDay.



Our thoughts are with the families.



War crimes will not remain unpunished.



And international solidarity with Ukraine will not waiver. @ZelenskyyUa