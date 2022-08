Mar Tarrés. Foto: Instagram/martarresok_

La modelo Mar Tarrés salió a responderle a Alberto Cormillot , quien fue ser repudiado por "misógino" y "gordofóbico" por decir: "Si sos una chica que pesa 120 o 130 kilos en la oficina, muy posiblemente tus amigos, si te ponen la mano encima, te la ponen como un buen compañero".

En TikTok, la modelo compiló un fragmento sobre los dichos del médico nutricionista, y acto seguido posó luciendo un body de encaje negro. “Aquí la ‘gordita de la oficina’ levanto una baldosa y me sale un chongo”, escribió en la publicación que posteo en su perfil.

También pidió que terminen con las "creencias retrógradas", como que las mujeres gordas no pueden tener pareja, ser amadas o gustarle a otra persona.

“Con todo respeto, pero así como Cormi nos enseñó muchas cosas, hoy me toca a mí -como activista- enseñarle a él que el amor y el sexo que merecemos tener no se miden en una balanza. Todos tenemos derecho sin importar el cuerpo que habitemos a disfrutar del amor y del sexo”, expresó.

Your browser does not support the video element.

Mar Tarrés le respondió a Cormillot. Video: Tiktok/martarres.

Mar Tarrés también expresó que, gracias a ese tipo de comentarios o pensamientos, hay mujeres que sienten mucha vergüenza por su cuerpo: “No las traumen más por favor. Dejen ser felices a las personas gordas porque antes que gordos somos personas y tenemos los mismos derechos que las personas flacas”.

Para cerrar, se sinceró sobre lo difícil que es hacer una dieta y el esfuerzo que viene pasando a lo largo de su vida. También detalló que en 35 años subió y bajó kilos muchas veces, pero jamás volverá a dudar de la capacidad de ser o hacer cosas, a pesar de la mirada ajena.

Noticias relacionadas