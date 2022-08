Jorge Knoblovits y Alberto Fernández. Foto: NA.

Las declaraciones vertidas por el presidente Alberto Fernández durante una entrevista en el programa "A dos voces" por TN siguen generando repercusiones desde diversos sectores de la sociedad. El mandatario había dicho que "Nisman se suicidó" y que esperaba que al fiscal Diego Luciani "no le suceda lo mismo".

La palabra presidencial tuvo sus dura respuesta este jueves por la mañana y llegó de boca de Jorge Knoblovits, el titular de la DAIA. Es que las expresiones de Fernández no llevaron a otra cosa más que la indignación y la preocupación de la comunidad judía de la Argentina, y los motivos para que así sea están más que justificados.

Con este marco, Knoblovits hizo importantes declaraciones hoy durante una entrevista que mantuvo en CNN Radio con el periodista Marcelo Longobardi.

Profunda preocupación

Dijo el titular de entidad de la comunidad judía: “En lo personal, yo casi no pude dormir porque me pareció de una audacia pocas veces vista en la Argentina. Dos cosas. Nisman fue asesinado porque lo dijo la Justicia. No es cierto lo que dijo el Presidente, que no está terminado eso, sino absolutamente lo contrario. En segundo lugar, ¿Qué tienen en común Nisman muerto y Luciani vivo? Que los dos hablaron en contra de un Gobierno. Entonces, eso le agrega un condimento de gravedad extrema al primer magistrado que habla supuestamente en nombre de todos, como primer mandatario”.

En el mismo sentido, sostuvo: “Entendemos todos que el primer magistrado tiene el uso de la lapicera, como siempre lo dijo, pero lo que siempre tiene es que usar la lengua y usarla para esto nos pareció de una gravedad extrema”.

Finalmente, planteó Knoblovits: “Si el suicida puede ser suicidado o suicidado el que piensa distinto, estamos ante un problema muy grave. Si lo que tiene en común esta advertencia es que aquel que no sostiene lo que sostiene el Gobierno, que además nos animamos a darle una clase de Derecho, porque sostiene una posición distinta a la que nosotros políticamente queremos sostener, estamos en un problema”.

