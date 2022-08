Fiesta patria. Foto: captura de video.

Una usuaria de TikTok, Agus Alacid, es fanática de las fiestas de disfraces con temáticas diferentes. Este año, para su cumpleaños, decidió elegir el tema, "fiesta patria".

Una vez instalado esto, la condición para sus invitados fue asistir pero con algo que represente a nuestro país. El resultado salió como esperaba y el divertido momento se viralizó en Twitter con más de medio millón de reproducciones.

Agus decoró la casa con globos blancos y celestes, en honor a la bandera Argentina, y hasta colocó carteles con la frase, “¡Viva la Patria!”.

Your browser does not support the video element.

Fiesta con temática patria. Video: TikTok/Agus Alacid.

Los disfraces fueron muy divertidos

En este evento patrio que le pidió a sus amigos ir disfrazados de personajes argentinos, o en su defecto, objetos que tengan que ver con la argentinidad, mostró a cada uno de los personajes.

En el video se ven distintos disfraces: una empanada, damas antiguas, un porteño, criollos, barra brava, policía mazorca, señoras vende empanadas y escarapelas.

Disfraz de Güemes. Foto: captura de video.

También dieron su presente personajes como: Martín Miguel de Güemes, Carlos Gardel, Leonardo Favio, Cristina Kirchner, Fito Páez, Mariano Moreno, Juana Azurduy o Marta Minujín.

Hasta hubo una escena de todos los invitados cantando el Himno Nacional.

Como sucede siempre, no faltaron los internautas que llenaron de comentarios a favor y muy divertidos por la fiesta, o los que se burlaban de algunos disfraces.

Noticias relacionadas