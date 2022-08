Alberto Fernández. Foto: NA.

Alberto Fernández salió a hablar luego de las repercusiones que tuvieron sus declaraciones y sostuvo que su respuesta en TN "pone en crisis" el relato que indica que el fiscal Alberto Nisman fue asesinado.

"Hay una enorme tergiversación de lo que dije. Creo que el problema central es que mi respuesta pone en crisis un relato de TN y de muchos otros doctores del periodismo que insisten en decir que lo de Nisman fue un homicidio. Hasta acá no hay ninguna prueba que diga semejante cosa. Hasta Netflix hizo una serie y sacó la misma conclusión que yo", expresó en diálogo con el Destape Radio.

Asimismo, cuestionó las denuncias de la oposición, e hizo énfasis en su planteo de reformar el Poder Judicial al tiempo que aclaró que desde Juntos por el Cambio rechazan la modificación porque "esta justicia les es útil".

"No puedo creer que la CC - ARI me denuncie por instigación al suicidio. No lo puedo creer. Dije todo lo contrario, dije que no encuentro ningún motivo para que el fiscal Luciani pueda hacer una cosa así", afirmó. A su parte subrayó: "Cambiemos no quiere que modifiquemos esta justicia porque les sirve a ellos. Si a alguien le es útil esta justicia es a Cambiemos", confirmó.

“Si la pregunta era “¿Cómo se preocupa usted por la seguridad de los fiscales?”, yo hubiera dicho: “En mi gobierno no amenazamos, ni perseguimos, ni operamos sobre fiscales ni jueces y por lo tanto nadie debe sentirse en riesgo”, agregó.

La aclaración de Cerruti

La portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, se refirió a la polémica con la misma línea discursiva al responsabilizar a los periodistas de tergiversar los dichos del presidente, “Hasta acá la Justicia no ha dicho otra cosa, hay una sola persona procesada que le dio el arma y no está acusada de homicidio”, dijo el Presidente sobre Diego Lagomarsino.

Las declaraciones de Fernández generaron un impacto político casi instantáneo, que incluyó un comunicado de la Asociación de Fiscales, una denuncia de la Coalición Cívica, una réplica del propio Luciani y fuertes repercusiones en la oposición. Por ejemplo, el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, consideró que el Presidente cruzó un límite: “Estas amenazas son una barbaridad nunca vista en la Argentina”.

