Juan Cruz González Allonca. Abogado Espacial argentino.

Desde que la humanidad llegó a la Luna en 1969, se abrió un abanico de posibilidades para que las grandes potencias mundiales exploren el espacio en búsqueda de nuevas oportunidades de expansión. Lo cierto es que, detrás de cada acción espacial, se desarrolló una industria de profesionales que van desde sastres hasta abogados espaciales.

¿Qué pasa si una parte de un satélite estadounidense cae y mata a mi perro o me rompe una teja?, ¿dónde termina el espacio aéreo y comienza el del otro?, ¿es cierto que puedo comprar una parcela en Marte y explotar los recursos minerales sobre ese lugar?. Todas esas preguntas y más, tienen su respuesta.

El Dr. Juan Cruz González Allonca es un abogado argentino especializado en derecho espacial y miembro del Directorio en la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE). Cuando se habla del Corpus Iuris Spatialis él está allí presente para dar luz a algunos “agujeros negros” que hay sobre el tratado del espacio y los cuerpos celestes. En una entrevista exclusiva con diario26.com reveló también como Argentina lanzó un proyecto de ley para hacer minería espacial en meteoritos.

Abogados espaciales: ¿esto es real?

Lo cierto es que sí, es real. En nuestro país hay alrededor de cinco profesionales del derecho que se ocupan de esta especialización, los abogados espaciales son muy solicitados por empresas de telecomunicaciones o por el mismo Estado, cuando se trata del lanzamiento de satélites al espacio.

“Ser un abogado espacial es trabajar en un área muy específica del derecho internacional público, que es el que establece la regulación de lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer en el espacio”, revela el Dr. González Allonca.

En 1957 con el lanzamiento del Sputnik I gran parte de la humanidad comenzó a pensar en cómo se gestionaría todo lo que está por fuera de nuestro planeta Tierra y también a quién pertenecía cada una de las regiones de nuestro satélite natural, la Luna. Es allí que como dice el letrado entre risas: “donde hay problemas, hay abogados” y se comenzó a dar forma jurídica al tema espacial.

Sputnik I. Primer satélite en órbita de la historia.

Un año más tarde, en 1958, la Asamblea General de las Naciones Unidas creó el Comité para la utilización Pacífica del Espacio Exterior “Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (COPUOS)”, con dos subcomités: uno científico y otro jurídico. Fruto del esfuerzo de la ONU por impulsar la aplicación en el espacio del Derecho Internacional y sus principios, hoy podemos hablar de un Corpus iuris spatialis, un Derecho del Espacio formado por 5 grandes tratados y otros numerosos documentos internacionales. Donde hay espacio, hay derecho.

Línea de Kármán: el principio del fin

Mirando al cielo, muchas veces nos preguntamos como humanos: ¿Existe una línea, una frontera, que marque el final de la atmósfera y el inicio del espacio exterior?. Lo cierto es que sí. Existe, y se llama ''línea de Kármán''. Esta línea imaginaria está situada en la frontera invisible entre la atmósfera terrestre y el espacio, a unos 100 kilómetros de altura sobre el nivel del mar. Esta línea se trazó a esa altura por un motivo. Y es que, es el punto aproximado en el que una nave necesita cierta velocidad, similar a la de un satélite para mantenerse en órbita, y seguir volando. A esa altura, las alas no servirían de nada.

En relación a los países podemos decir que sabemos donde tiene sus límites terrestres por las fronteras digamos “horizontales", sabemos donde empieza y donde termina pero, por otro lado, afirmamos que no hay una frontera vertical.

“Los países no se pusieron de acuerdo en términos de donde comienza y termina el espacio aéreo. Esto tiene tiene que ver un poco con cuestiones vinculadas a la geopolítica, a la seguridad Nacional de las grandes potencias y por lo general muchos los países, ya incorporaron como límite superior o límite vertical los 100 km porque a partir de esa línea ya los objetos empiezan a orbitar la tierra, y no reingresan”, afirma González Allonca.

¿Qué sucede si un satélite o parte de él cae en mi casa?

El espacio se gobierna a través de cinco tratados internacionales que los abogados le llaman Corpus Iuris Spatialis. El primero fue el Tratado General del Espacio de 1966 este mismo habla de los principios que deben regir las actividades de los estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes (adoptado por la Resolución 2222 (XXI) de la Asamblea General de Naciones Unidas, el 19 de diciembre de 1966.

En relación a las probabilidades que tenemos de que caiga un elemento que está orbitando la tierra en nuestro patio trasero es cada vez es mayor, ya que los países han incrementado el envío de elementos al espacio. El abogado espacial explica que "hubo dos casos de ese tipo y cada vez hay más lamentablemente, porque la órbita baja de la tierra que es uno de los lugares que explotamos como humanidad, está muy congestionado. Tiene mucha basura espacial y cada vez lanzamos más satélites, entonces mucha de esa basura está regresando la atmósfera”.

“El cuerpo jurídico del espacio son esos cinco tratados que se firmaron entre la década del 60 y 70 y era un momento muy especial de la historia de la humanidad porque estaban en plena carrera espacial y plena guerra fría . Entonces esos cinco tratados son los que ubican como sujeto de derecho internacional a los Estados, entonces toda cuestión que suceda en el espacio, ya sea en órbita o por algún objeto espacial que reingresó a la superficie de la Tierra, el responsable siempre es el estado de lanzamiento”, explica González Allonca.

Si sucediera esto, ¿a quién reclamo por los daños ocasionados? Para eso todo tiene una gestión especial y si ingresa un objeto, hay fotos y documentos que muestran que, por ejemplo, al caer rompe el tejado de una casa, el reclamo se debe hacer por vía diplomática; es decir, si a esa persona se le destruyó su techo de tejas y le rompió el televisor, no va a ir contra el país. Cancillería deberá hacer los reclamos correspondientes al estado que ha lanzado el objeto.

Cosmos 954. Satélite nuclear ruso caído en Canadá.

“Hubo un caso en el 78 que un satélite soviético ingreso a la atmósfera y era muy grande. Pero además tenía otra particularidad y era el combustible nuclear, entonces reingresó y cayó en el norte de Canadá y contaminó una parte de a ciudad, entonces ahí el país exigió una indemnización la Unión soviética y le tuvieron que pagar acerca de 8 millones de dólares para limpiar la zona contaminada en formato de indemnización”, revela el miembro de CONAE.

Argentina y la aprobación de una ley para hacer minería en metoritos

Si hablamos de actividades espaciales, Argentina es una de las grandes referentes en materia espacial con la CONAE que lleva más de 30 años gestionando la soberanía espacial del territorio. Muchos de los satélites que se utilizan en nuestro país son desarrollados, testeados y puestos en órbita por recursos humanos propios.

Sí bien hay tratados del espacio por los cuales se rigen cada una de las agencias espaciales del mundo, aún no hay una legislación clara en materias de explotación mineral relacionada a los estados y a los cuerpos celestes. Muchos son los países ponen en la mira para desarrollar sus actividades de minería y extraer metales de la misma. Federico Pinedo quien desempeño por horas el ejercicio del poder ejecutivo en Argentina presentó un proyecto de ley con el objeto de regular la exploración y explotación de yacimientos minerales en el espacio ultraterrestre. El proyecto, que lleva el número 1644/19, ingresó en la cámara de senadores el 3 de junio de 2019 pero sin desarrollo aún. El proyecto definió la Minería Espacial como “la posibilidad de explotar materias primas de asteroides y planetas; los minerales y demás compuestos (hidrocarburos incluidos) que podrián ser extraídos in-situ o mediante diversos procedimientos capturar asteroides y traerlos hasta la órbita cercana a la Tierra para su posterior procesamiento". Como antecedentes, el proyecto de ley menciona iniciativas similares en los Estados Unidos, Luxemburgo y Alemania y cita a la viceprimer ministra rusa Tatyana Golikova quien impulsó una asociación con Luxemburgo en relación a la minería espacial.

Por otro lado para saber lo que sí alcanza la firma de los tratados y el derecho espacial hay que conocer los principios básicos del mismo:

- Libertad de acceso a todo el espacio así como a la órbita geoestacionaria.

- Igualdad de todos los Estados, sin discriminación alguna, para explorar y utilizar el espacio y sus cuerpos celestes en las mismas condiciones, de acuerdo con el derecho internacional.

- Cooperación: para que todos los países contribuyan a promover la ciencia y la tecnología espaciales en provecho de todos.

- Ayuda y auxilio a los astronautas en caso de accidente, así como facilitar su regreso y la restitución de los objetos caídos.

- Responsabilidad de los Estados (absoluta por todos los daños que cause el objeto que hayan lanzado, aunque la actividad espacial no sea pública sino privada).

- Fines pacíficos, prohibiendo la colocación en órbita de armas de destrucción masiva; y la no reivindicación, para que nadie pueda apropiarse del espacio ni de cualquier cuerpo celeste ni reivindicar su soberanía.

“Quienes redactaron los tratados no tenían la imaginación y ni contemplaron la posibilidad de que existiría una empresa como Space X y que desarrollaran turismo espacial o que existiera minería de asteroides por ejemplo. Entonces como básicamente la Unión Soviética y Estados Unidos tenían la capacidad y la tecnología para lanzar objetos al espacio quedó como suscrito en la responsabilidad de esos estados”, afirma el Dr. González Allonca.

Compré una parcela en Marte y otra en la Luna: ¿puedo ejercer mi derecho a explotarla?

En Argentina hay unas 958 personas que adquirieron “acres de tierra” en la Luna y en Marte, entre ellas estoy yo. La pregunta es: ¿estos terrenos son legales?, ¿qué hay si un objeto de la NASA aluniza o amartiza en mi parcela?, ¿Puedo explotar los derechos minerales sobre ella?. Todo esto tiene una respuesta que está dada en cierta parte por un vacío legal que hizo que Denis Hope (creados del negocio) y Christopher Lamar CEO desde 2014 de Lunar Embassy, venta de lotes en la Luna desde 1980.

Como hablamos anteriormente en 1967 la Asamblea General de las Naciones Unidas firmó el Tratado del Espacio donde en su artículo 2 dice que "El espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, no podrá ser objeto de apropiación nacional por reivindicación de soberanía, uso u ocupación, ni de ninguna otra manera". Nada dice, pensó Hope, sobre los individuos. Entonces Hope escribió tres cartas: a la Organización de las Naciones Unidas, al gobierno estadounidense y al soviético. En todas pedía lo mismo: reclamaba la propiedad de la Luna. Las organizaciones y estados no dijeron que sí, pero tampoco dijeron que no. Es aquí donde surge este vacío.

Parcelas en venta de la Luna. Foto: Moon Estates

Para poner luz sobre esto, el Dr. González Allonca lo aclara de esta manera: “Las empresas que comercializan terrenos en el espacio dicen ´yo no soy un estado, no firmé el tratado del espacio. Entonces no me alcanza esa obligación del derecho espacial´”. Aunque si se tiene en cuenta un principio del derecho romano que dice: "el que no puede lo más, no puede lo menos" , esto no se podría dar legalmente. “Si un estado no puede hacer a una cosa, menos lo puedo hacer un particular o una empresa”, afirma el abogado espacial. “Entonces ahí queda desactivado esos títulos de propiedad, no tienen validez, no hay ningún Registro de Propiedad inmueble del mundo que los haga válidos. Es un muy buen Souvenir y contar la historia de que lo tenés” destaca el letrado.

El problema del futuro: la militarización del espacio

Desde la década del 60 hubo presencia militar en el espacio, ya sea satélites espías, satélites de telecomunicaciones militares, pero nunca se pensó que se podía convertir en un nuevo campo de batalla, eso hoy sí se está haciendo realidad. “Estados Unidos crean una Fuerza Armada en el espacio llamada Space Force (lo mismo van a hacer seguramente otras potencias) y se están ensayando armas en el espacio, que era lo que hasta ahora no sucedía”, resalta el miembro de CONAE. “El tratado del espacio de 1967 fue muy efectivo en términos de lograr que el espacio sea un ámbito donde todos los países pudieran participar, que sea Pacífico. En estos últimos años, hay ciertas tensiones alrededor de eso y sobre las armas anti satélites que se están desplegando en el espacio. Eso es un gran problema porque de haber algún tipo de enfrentamiento, les afecta a todos los países que tenemos satélites en órbita, por ejemplo la Argentina que tiene dos satélites científicos en la órbita baja y tiene satélites de telecomunicaciones en la órbita geoestacionaria (...) Así que si hay algún enfrentamiento, los que nos veríamos perjudicados somos nosotros”, concluye el Dr. González Allonca.

Parece ser que el espacio es un sitio que se encuentra lejos de nuestra vida cotidiana, lo cierto es que absolutamente la mayoría de las comunicaciones que tenemos por medios digitales se dan gracias a los objetos que tenemos orbitando nuestro planeta y saber mantenerlos protegidos para continuar conectados tiene que ver con el derecho espacial del cual todas las personas estamos involucradas.

