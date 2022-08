Violencia en el fútbol. Foto: NA.

Las imágenes son de una violencia que conmueve y espanta. Sucedió durante un partido de fútbol correspondiente a la Liga Salteña de Fútbol en Uruguay. Todo se viral en las redes sociales y motivos para que así haya sido, sobran. La agresión de un jugador contra otro fue, sencillamente, tremenda.

Es que un futbolista recibió una brutal patada en el pecho en medio de un partido de una liga local y ahora podría perder su riñón.

El hecho tan violento tuvo lugar en el encuentro que disputaron entre Saladero y Sud Améric, y que salió 0 a 0. El herido de la violenta infracción se llama Matías Sabarrós y representaba a Saladero. Por la acción fue trasladado a un centro de tratamiento intensivo, donde quedó internado. Quien le propinó semejante entrada fue Gonzalo Trindade.

Luego de la jugada, el jugador fue expulsado con roja directa y se quejó insólitamente ante el árbitro del partido.

Medios locales informaron que Sabarrós, quien oficia como radiólogo, se recompuso rápidamente de la falta. No obstante, tuvo que retirarse por los dolores que aquejaba. Al dirigirse a la entidad médica, observaron que uno de sus riñones se había visto afectado.

De acuerdo a lo que indicó la madre, los especialistas determinarán en las próximas horas si le tendrán que extirpar dicho órgano o no. Su padre, a su vez, expresó en Telemundo: “Está muy dolorido, tiene que hacer extrema quietud y lo están monitoreando permanentemente. Estamos jugados a que evolucione favorablemente y que se recupere”.

Y finalizó diciendo: “De no ser así, utilizando un término gráfico el médico me dijo que 'si se desbarranca no queda otro que operarlo'".

Matías Sabarrós, un joven que juega al fútbol en el club Saladero de la liga salteña, está internado en CTI a raíz de una patada recibida el domingo durante un partido ante Sud América de ese departamento. pic.twitter.com/IBySvJMWmH — Telemundo (@TelemundoUY) August 23, 2022

Qué dijo el futbolista que le dio la patada

"No soy un asesino. Soy un gurí que juega al fútbol nomás, se me fue la pata", explicó Trindade y agregó que su madre “llora desde el domingo, porque todos me dicen ‘asesino’”.

"Mi madre está muy mal, ya le dije que no tiene que entrar en esas cosas. Sé que estuve mal, no era mi intención hacerlo", subrayó.

Además, dijo que le pedirá perdón a Sabarrós: "Como se debe, de frente, y le diré que no fue mi intención hacerle daño y no tengo nada contra él ni contra nadie”.

