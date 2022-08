Diego Torres. Foto: Instagram/diegotorresmusica.

A pocos meses de confirmar su separación con Débora Bello, y con una hija en común, se lo vio a Diego Torres con una nueva mujer. Según Socios del espectáculo, ella se llama Martina Díaz. Esta relación ya había sido confirmada en febrero de este año, en el mismo programa donde quién era la joven, pero nunca se los había visto juntos.

Aparentemente, Martina es agente inmobiliaria y se conocen hace cinco años por un negocio de bienes raíces que Diego tenia en planes, pero nunca cerró.

“Él finalmente no compra el Château Libertador, la invita a su show, ella va, y bueno, quedaron como buenos amigos. Hasta ahora, que él está separado y salen juntos”, comentó Paula Varela en Socios del espectáculo.

A pesar que Diego no confirmó ningún romance, salió a la luz un video donde se lo ve con la mujer en cuestión.

Diego Torres junto a su nueva novia. Video: ElEjercitoDeLAM.

Se los puede ver disfrutando de un día soleado en las playas de Niza, Francia, con el mate (¡lo argentino nunca se deja de lado!) y accesorios para la playa.

Diego Torres sobre su relación con Débora Bello

Hace algunos meses, cantante había contado detalles sobre su separación, con quien tuvo una relación de 17 años y una hija, Nina Torres.

"Me separé. Imaginate que eso es un cambio drástico en la vida. Es como una bisagra", contó en diálogo con María Laura Santillán.

Y luego reflexionó sobre si la pandemia fue una parte importante en la ruptura. "No sé si lo asocio o es en el contexto en el cual me sucedió. Me pasaron una cantidad de emociones en la pandemia que fueron difíciles de ordenar y de acomodar", dijo.

En sus comentarios, también admitió que la terapia fue de gran ayuda en su separación y para atravesar ese momento muy triste.

