Una beba de seis meses que se encontraba encerrada en un automóvil estacionado en el barrio porteño de Flores fue rescatada por la Policía de la Ciudad tras denuncias de los vecinos y su padre fue detenido.

Fuentes policiales informaron que efectivos de la Comisaría Vecinal 7 C se dirigieron a la calle Bacacay al 3.100 donde había un vehículo Peugeot 307 mal estacionado en la vía pública y hallaron que en su interior había una niña durmiendo.

La intervención de la Policía

Al recibir las denuncias, los oficiales rompieron el vidrio del rodado y rescataron a la menor, tras lo cual llegaron los padres de la niña, quien fue revisada por personal del SAME que la trasladó junto a la madre al Hospital Álvarez, donde la asistieron por posible deshidratación.

Las cámaras de seguridad de un comercio pudieron constatar que los progenitores la habían dejado por más de una hora sola y sin la butaca de seguridad, por lo cual la Unidad de Flagrancia Oeste a cargo del doctor Martín, dispuso la detención del padre.

Además se solicitó que la madre de la beba sea notificada en la causa por "abandono de persona", mientras que el automóvil fue secuestrado y se ordenó la intervención del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes.

