La exitosa cantante española Rosalía, ya está en Argentina con su "Motomami Tour". Fue muy bien recibida por parte de sus fans, y con mucha pizza como le gusta a ella.

La artista se presentará este 25 y 26 de agosto en el estadio Arena de Buenos Aires con todas las entradas agotadas.

Finalmente, llegó al país en las últimas horas para encontrarse con sus fanáticos luego de la primera vez que vino al festival Lollapalooza 2019. Ahora, para presentar su álbum más reciente "Motomami" y sus grandes éxitos.

En pocas horas, comenzaron a circular imágenes de ella en la noche de Buenos Aires. Fue muy bien recibida por la gente y se sacó fotos con todos sin ningún problema.

Rosalía en Buenos Aires. Video: TikTok/@juliinsaurraldd.

Sus fanáticos se vieron muy emocionados con la llegada de la cantante expañola, y no dudaron en mostrar su felicidad por Twitter.

me emociona mucho q estés de nuevo en argentina y q sea con mi disco favorito en el mundo 😭💘🇦🇷 gracias x este momento, nos vemos en lo shows para bailar y darlo todo al mejor estilazo motomamiii 🦋✨🦋 pd: dsp contame si estaba rica la pizza @rosalia pic.twitter.com/HGRHGuZias — Agus (@ouemshiboy) August 24, 2022

El camino a "Despechá", su gran éxito

Además de cosechar premios musicales, también participó en los premios Goya del cine español con la canción "Me quedo contigo".

Gracias a "Con altura" en conjunto con J Balvin, puso su nombre en The New York Times y ganó varios MTV.

"Milionària", "Yo x ti, tú x mí" con Ozuna, "Juro qué", "Dolerme", fueron algunos de los temas con los que se mantuvo y demostró su gran talento.

Sus trabajos con bandas como The Weeknd o junto a Billie Eilish, no hicieron más que agrandar el fenómeno.

Video: YouTube ROSALÍA.

"Motomami" fue el disco que lanzó este año, con "La fama" como primer sencillo. Pero el 2022 le depararía uno de esos grandes éxitos que quedan para la historia: "Despechá", que estrenó hace poco su videoclip.

