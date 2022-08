Aníbal Pachano. Foto: Instagram/pachanoanibalok.

Aníbal Pachano fue como invitado al programa de Viviana Saccone que conduce por Net TV y reveló que deberá someterse a una operación debido a un cáncer en la cabeza.

“Les voy a contar una primicia para que todos sepan, así no rompen y no la vuelven loca a mi hija. Me voy a operar nuevamente porque tengo inflamado un tumor del lado izquierdo, que es el área motriz. Así que entre el 20 y el 23 de septiembre hago una operación", contó con tranquilidad.

"Este proceso que tuve durante estos cinco años de la enfermedad para mí fue un camino de sanación. Entender qué me pasaba y por qué. Uno va llegando a determinados límites que tenés que traspasar y a veces no sabés cómo. Te buscás cosas externas que no te aportan ni te ayudan, te rodeás de gente nociva", comentó.

Pachano en el programa de Viviana Saccone. Foto: captura de video.

La reacción de Pachano cuando se enteró que tenía cáncer

En el momento que se enteró que era portador de HIV y que tenía cáncer, reconoció que se negaba a las malas noticias que le venían pasando.

"Cuando pasó lo del cáncer era tan disparatado lo que me sucedía que aunque lo venía negando y negando, me tropezaba con cosas, no podía salir del auto, me resbalaba. Una vez de golpe me encontré con un cuchillo y una mermelada en el dormitorio y no entendía qué hacía eso ahí", comentó acerca de los síntomas que tenía.

Al momento que le dieron el diagnóstico, contó que se confundió la fecha de nacimiento con la de su papá, conectó con el humor y "decía una barrabasada tras otra". Aunque también reconoció que tuvo su momento de bajón, pero automáticamente lo transformó en creatividad.

Con respecto al tumor dijo que en septiembre del año pasado se le inflamó y tomó un medicamento que le sirvió. Pero en abril de este año, tuvo un episodio en el teatro que se le anestesió una pierna. Cuando se hizo una resonancia por el problema que tuvo, se dieron cuenta que el edema era más grande y el tumor había florecido.

Y también expresó que los médicos de la Fundación Salud le dieron dos caminos: la operación o rayos, pero él decidió operar el tumor y quitar el problema de raíz.

