Un actor de la película "Mi pobre angelito", Devin Ratray, fue acusado de violación por su amiga de ese momento, Lisa Smith. Además, su exnovia ya lo había denunciado por violencia doméstica cuando intentó estrangularla durante una discusión.

La policía lo detuvo, pero salió en libertad tras el pago de una fianza de USD 25.000 y se declaró inocente.

Lisa acusa al actor de drogarla y agredirla sexualmente, “Recuerdo que me desperté y no podía moverme. Realmente no podía abrir los ojos, pero podía oír lo que estaba pasando y podía sentir lo que estaba pasando”, comentó Smith a CNN.

El hecho sucedió el 21 de septiembre de 2017. La joven habría sido atacada en la casa del actor en Manhattan, Nueva York. En principio ella no quiso levantar cargos y se comunicó con él para hablar de lo que pasó, pero Devin negó haber mantenido relaciones sexuales con ella sin su consentimiento.

Semanas después de que el actor de 45 años negara lo sucedido, la mujer presentó un informe policial y se reunió con un detective de la policía de Nueva York en Salt Lake City.

Según Lisa para CNN, "el caso fue archivado porque el agente que recibió el informe policial pensó que no quería presentar cargos contra Ratray".

El caso en la actualidad

En mayo de este año, la joven se reunió con un fiscal de la Unidad de Delitos Sexuales del Distrito de Manhattan, y él se disculpó por la forma en que se había manejado el caso.

En este momento ella está en contacto con los agentes que se encargan del caso y aseguró que, “las autoridades ya tienen registros telefónicos y de texto, y se contactaron con posibles testigos”.

