La China Suárez volvió a estar en el ojo de la tormenta. Esta vez no fue Wanda Nara quien le reclamó que le escribió a su esposo, sino que habría sido Mica Tinelli.

En Intrusos, contaron una pelea que tuvo lugar hace meses entre ellas.

Paula Galloni fue la encargada de contar la noticia. Hace un tiempo, se conocieron varias idas y vueltas con los arreglos para que la China sea parte del equipo de "Canta conmigo ahora", el programa que conduce Marcelo Tinelli, pero después se confirmó que la actriz no iba a formar parte por "cuestiones económicas".

Según la panelista, esto no habría sido así: "La China Suárez cuando no había firmado el contrato con Tinelli fue por una cuestión monetaria. Al final, no era por la plata. Acá el tema es que decidieron cuidar a una persona que había pedido que la China no esté en ese programa. Hace algunos meses, en una fiesta Bresh, se encontraron en un Vip, Mica Tinelli y la China Suárez", empezó diciendo.

Luego, detalló el tenso momento entre ellas: "En ese encuentro hubo un ida y vuelta no muy agradable, no muy simpático. Recuerden que Cande Tinelli siempre tuvo buena onda con la China y últimamente no hay comentarios en las redes sociales. En esta fiesta hubo una situación bastante incómoda. No les digo que hubo empujones ni nada pero hubo una situación muy tensa y muy fea entre las dos".

Cuál fue el motivo del conflicto

Según Paula, la pelea se habría iniciado porque al parecer, la China le habría mandado mensajes a Licha López, el novio de Mica Tinelli, y ella se habría enterado.

"Cuando sucede el Wandagate, Mica Tinelli apoyó a Wanda con un posteo y a todos nos sorprendió. Mica tiene perfil bajo, nunca se pelea con nadie y de repente ver esta Storie de ella fue raro. En realidad, lo que pasó es que les pasó lo mismo a las 2", comentó la panelista.

Para cerrar el tema, la panelista contó cuando fue que Suárez le escribió a Licha López: "Fue a principios de año, antes del Wandagate. Wanda y Mica son allegadas porque Mauro y Licha López son muy amigos, del mundo del fútbol. Parece ser que la China tiene una nueva enemiga", concluyó.

Al parecer, la China no tiene un segundo de paz.

