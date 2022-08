Chano estrenó un tema hace una semana. Foto: NA.

Chano Charpentier anunció a sus fans la vuelta a los escenarios. Lo hizo con un look imponente; elegante y de color negro. Así, el artista confirmó que se presentará el 3 de noviembre en el Luna Park, según comunicó en el video de instagram. Además, hará una gira por todo el país. Chano vuelve a la música en vivo luego de superar su internación, que comenzó un año atrás.

“Sorpresa en la foto de al lado” anunció el artista con un corazón al compartir el posteo con dos fotos y un video.

“Hola amigos, estoy feliz porque nos vamos a ver de vuelta, la cita es el 3 de noviembre en el Luna Park. Las entradas ya las pueden adquirir en el link en mi biografía”.

Video Instagram/@chanotb

Al publicar su última canción Oración al sol hace una semana, ya había comentado que su próximo paso para retomar su carrera era volver a tocar en vivo. En la canción menciona a su madre como una figura clave en su vida. Ya cuenta con más de 300.000 reproducciones en Youtube.

Su internación

El 26 de julio de 2021, sufrió un brote psicótico producto del consumo de drogas. Su madre llamó a la policía y en un intento de controlarlo terminaron disparándole a Chano en el abdómen. Tuvo que ser llevado de urgencia al hospital donde le extirparon el bazo, un riñón y parte del páncreas.

Al salir del hospital y con el apoyo de su familia ingresó a una comunidad terapéutica donde comenzó a atravesar el proceso.

En redes sociales, recibe permanentemente el apoyo de sus fans.

