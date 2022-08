LastPass.

LastPass, el gestor de contraseñas más importante del mundo, comunicó que sus sistemas fueron atacados por ciberdelincuentes hace dos semanas y que información de su código fuente, junto con información técnica propiedad de la compañía, fue robada.

La compañía también indicó que no considera que las contraseñas de los usuarios se hayan visto comprometidas durante el fallo de seguridad, ya que usa un sistema de Zero Knoledge, por lo que no sería necesario que sus clientes tomen medidas preventivas.

Qué dice la investigación

La investigación realizada por LastPass identificó que el ingreso de los ciberdelincuentes se produjo por medio de una cuenta de desarrollador que fue vulnerada y que sus productos y servicios “siguen funcionando con normalidad”.

Además, afirmó que, como respuesta al incidente, se ha “contratado a una empresa líder en ciberseguridad y análisis forense”.

La compañía afectada indicó que mantendrá informados a sus clientes respecto a este incidente.

