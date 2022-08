Jorge Ameal, presidente de Boca. Foto: NA.

Jorge Amor Ameal, presidente de Boca, se quejó este jueves por el trato exigente de la prensa deportiva hacia el equipo, habida cuenta que "ganó cuatro de los seis torneos" que disputó bajó su gestión y la de Juan Román Riquelme, el vicepresidente de la institución.

"No sé por qué hay tanta vehemencia de los medios en contra de Boca", puntualizó el dirigente, y valoró los logros del equipo en los últimos dos años y medio. Al respecto, Ameal remarcó que desde su llegada al club "el equipo ganó cuatro de los seis torneos que jugó", y por ese motivo no entiende las críticas del periodismo.

Y consultado por el desempeño de Riquelme, dijo en declaraciones a TNT Sports que "en el día a día, Román es muy intenso. Mucho trabajo, mucha experiencia. Porque los ex jugadores, hoy dirigentes, también evalúan la situación de lo que estamos pasando. No es lo mismo que lo expliquemos los dirigentes a un ex jugador. Román le hace mucho y bien al club, obviamente todo depende del resultado, cuando son buenos".

"Tenemos una obligación hoy presente y para el tiempo. Tenemos que tener la pasión el domingo, pero de lunes a sábados hay que tener la razón. El hincha es hincha tiene toda la razón del mundo de estar mal, pero tiene que entender que estamos para cuidarle el patrimonio", finalizó.

El 9 vs. Tucumán

ugo Ibarra no tiene dudas de quién será el 9 de Boca ante el puntero Atlético Tucumán (18 hora de Argentina). El técnico xeneize le ratificará su confianza a Luis Vázquez, quien convirtió el agónico y único gol del triunfo ante Defensa y Justicia, en Florencio Varela.

El semblante surgió tras el cumplimiento de dos fechas de suspensión interna que le puso el club a Darío Benedetto, luego de la violenta pelea con el peruano Carlos Zambrano, al finalizar el primer tiempo del partido contra Racing, en Avellaneda.

A diferencia de Pipa, Zambrano si volverá al 11 inicial en reemplazo de Facundo Roncaglia. Por su parte, el colombiano Frank Fabra también irá desde el inicio en lugar de Agustín Sández, después de cumplir una fecha de suspensión por llegar a la 5° amarilla.

