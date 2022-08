Sebastián Beccacece y Marcelo Gallardo.

Sebastián Beccacece volvió a apuntar contra Marcelo Gallardo, en una relación que parece no tener posibilidades de reconciliación.

"A mí no me generó ningún conflicto interno. Yo hice algo que estaba mal y fui expulsado. Yo respondo a lo que me gesticula Marcelo (Gallardo) porque me pareció desubicado. Nada más que eso. Cuando uno se cree con la autoridad moral para decirle al otro lo que está bien o está mal, cuando hay alguien que está para impartir justicia, me pareció un acto totalmente arrogante y prepotente. Y yo respondí", apuntó el entrenador del Halcón.

"ME ENOJÉ CON MARCELO (GALLARDO) PORQUE ME PARECIÓ DESUBICADO"



🗣️ En #ESPNF12, Sebastián Beccacece habló sobre el cruce que tuvo con el entrenador de River. @ESPNFutbolArg pic.twitter.com/FONRRnM3Io — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) August 26, 2022

"No importa quién está enfrente, no importa si ganás 14 títulos, 20, 50, o si no ganás ninguno. A mí me parece que para que uno genere en el otro esa autoridad (moral) por lo menos tiene que responder de una manera ética y moral a lo largo del tiempo intachable. Y eso no ha pasado porque la cantidad de situaciones que ha tenido Marcelo han sido increíbles", remarcó el ex ayudante de campo de Sampaoli.

"Está instalado que al que gana no se lo toca, o que hay que cuidarlo. También están las instituciones en el medio, y River hace muy bien eso que protege a sus líderes. A mí no me generó nada (la pelea), más allá de que fue una simple discusión. Es verdad que para que haya una discusión tienen que haber dos personas y me haré cargo de la parte que me toca", concluyó.

Previa caliente de un duelo a todo o nada

Defensa y Justicia y River volverán a cruzarse el próximo miércoles por Copa Argentina y tendrá un clima caliente por las declaraciones de Beccacece y los recientes cruces con Gallardo.

"Es fútbol, es Copa Argentina y un partido. Es un lindo desafío, hay que ir a disfrutarlo bajando un poco la expectativa y sabiendo que los chicos van a jugar con el alma", aseguró.

El cruce que generó el problema entre ambos

Los entrenadores se cruzaron duramente en el último Defensa y Justicia - River, en junio de este año.

Luego de que el entrenador del Halcón haya intentado frenar un lateral del rival con sus propias manos, el Muñeco explotó mientras el árbitro lo expulsaba.

"¿Qué te pasa? ¿Quién sos?".



🗣️ Sebastián Beccacece a Marcelo Gallardo.



pic.twitter.com/Yzc05ZdSwJ — DataRef (@DataRef_) June 6, 2022

"¿Qué hacés?", le dijo repetidas veces Gallardo a Beccacece, que contestó: "¿Qué te pasa? ¿Quién sos? ¿A quién te comiste? ¡Boludo!".

Tras el partido, se cruzaron feo en los pasillos del "Tito" Tomaghello, donde aseguran que hubo tumulto, empujones e insultos.

Noticias relacionadas