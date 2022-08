Cantantes de reggaeton. Foto: revista Rolling Stone.

La prestigiosa revista Rolling Stone dio a conocer la lista de las 100 mejores canciones de reggaetón de todos los tiempos y en el primer lugar se encuentra un verdadero clásico.

Se trata de "Gasolina", el tema del reguetonero puertorriqueño Daddy Yankee. El mismo salió en 2004, tiempo en que Yankee llevaba unos 10 años impulsando su carrera en el "underground" -término con el que se conoce a los pioneros años del reguetón- que apareció "Gasolina" en el disco "Barrio Fino", explica la revista en su análisis publicado este viernes.

"Para el 2004, Daddy Yankee era un talento probado en la escena subterránea del reguetón, pero estaba ocupado preparando su próxima gran movida", resalta Rolling Stone en un análisis de esta canción.

La publicación detalla además, que para ese tiempo, Daddy Yankee trabajaba en el disco "Barrio Fino", y buscando alguna inspiración musical, estaba en el residencial público Villa Kennedy en San Juan, uno de sus lugares de crianza, y escuchó a un hombre gritar a una mujer: "¡Cómo le gusta la gasolina!".

Así, junto al compositor y cantante urbano Eddie Ávila (Eddie Dee) y el dúo de productores Luny Tunes, trabajaron este explosivo tema que entonces provocó que el mundo entero se enterara de la existencia del reguetón.

Las otras canciones en el ránking

La segunda canción en el listado es "Quiero bailar" de Ivy Queen e incluida en su disco "Diva" (2003), seguido de "'Pa' Que Retozen'" de Tego Calderón y que aparece en su primer álbum como solista "El Abayarde".

La cuarta y quinta canción son "Dile" de Don Omar y que forma parte de su disco debutante "The Last Don" (2003) y "Yo voy" de Daddy Yankee junto a Zion y Lennox en el álbum del dúo puertorriqueño "Motivando a la yal" (2004).

Otros destacados artistas que aparecen en el listado de las 100 mejores canciones son Bad Bunny, J Balvin, Sech, Wisin y Yandel, Héctor y Tito, Jowell y Randy, Alexis y Fido, El General, Nando Boom, Don Chezina, Karol G, Natti Natasha y Calle 13.

