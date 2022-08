A las 21:06, con una torre de 40 metros en la azotea del teatro Coliseo y con el aviso de la transmisión de la ópera Parsifal, cuatro jóvenes soñadores lograron la primera transmisión de radiofonía.

Viejo Teatro Coliseo.

“Señoras y señores, la Sociedad Radio Argentina les presenta hoy el Festival Sacro de Ricardo Wagner, Parsifal, con la actuación del tenor Maestri, el barítono Aldo Rossi Morelli y la soprano argentina Sara César, todos con la orquesta del teatro Costanzi de Roma, dirigida por el maestro Félix von Weingarten”.

Con esas palabras comenzaría la emocionante historia de la radio argentina.

Your browser does not support the audio element.

Rememoración de la primera transmisión de radio en Argentina por parte de Susini en ocasión de su 40° aniversario en 1960.

Fue un éxito entre las más de 50 personas que la escucharon y la emisión continuó los días posteriores con otras óperas.