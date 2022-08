House of the Dragon, serie. Foto: NA.

House of the Dragon, estrenada el pasado domingo, ya fue renovada para una segunda temporada. La precuela que se centra 300 años antes de los hechos narrados en Game of Thrones, narrando el principio del fin de la Casa Targaryen, se ha convertido en un verdadero éxito.

La noticia la dio la propia compañía, a través de las redes sociales de la serie: “Reina el fuego. #HouseoftheDragon se ha renovado para la temporada 2”, escribieron en Twitter junto a un video en el que se puede ver un gran número dos repleto de llamas, un fondo oscuro y el popular logo que representa a la ficción.

La plataforma no se demoró en tomar la decisión porque las cifras que alcanzó en menos de una semana fueron sorprendentes: en Estados Unidos alcanzó los 10 millones de espectadores en su noche de estreno, dato que se multiplicó hasta los 20 millones en los días que le siguieron y con la llegada a los demás países.

Los primeros detalles

De momento, no se confirmó cuántos episodios tendrá esta nueva entrega, pero según asegura el medio especializado The Hollywood Reporter contará con 10 capítulos. Además, el universo de George R. Martin seguirá expandiéndose, más allá de House of the Dragon, ya que hay otros siete proyectos, basados en las novelas de ‘Canción de hielo y fuego’, que la compañía tiene en mente producir.

El primer episodio de House of the Dragon ya está disponible para verse en HBO Max. El resto de los capítulos se estrenarán cada domingo en la plataforma de streaming hasta completar los 10 que conforman su primera entrega.

