Argentina es, sin duda alguna, uno de los países más avanzados de Latinoamérica en lo que al juego online se refiere. Algunas de las competiciones y torneos más grandes de América se celebran en Argentina y es que la historia de este país con el juego es una de las más antiguas del continente. Esta es la principal razón por la que siempre tratan de estar en el top en lo que a vanguardia y novedades en la industria del juego online se refiere. En este artículo vamos a hablar del reciente anuncio que ha hecho Zitro, uno de los desarrolladores de software más grandes del mundo, sobre su llegada a Argentina.

¿Quién es Zitro?

Si estás algo puesto en el mundo del juego online y de los casinos habrás oído sobre Zitro en innumerables ocasiones. Zitro es un proveedor de software para casinos, tanto físicos como online. Lleva muchos años siendo líder del sector, ya que opera desde el 2007. La sede central de Zitro se encuentra en Luxemburgo, pero sus productos se pueden encontrar en cualquier parte del mundo y desde hace muy poco, también en algún casino virtual en Argentina. El producto que hizo que Zitro se posicionara entre los proveedores más importantes del sector es su línea de Video Bingo. Años más tarde introdujo Video Slots Multijuego y Multiprogresivas, productos que tuvieron un gran impacto a nivel mundial y que le dieron grandes éxitos a la empresa.

A pesar de que la sede central de la empresa se encuentra en Luxemburgo, Zitro tiene su centro de trabajo en Barcelona, concretamente en el Campus Tecnológico de Barcelona. Allí más de 350 empleados se dedican a pensar y a desarrollar las ideas más novedosas para revolucionar la industria del juego.

La llegada de Zitro a Argentina

Zitro es uno de los proveedores de software más grandes del mundo, con gran reputación y con muchos casinos que compiten por ofrecer sus productos. Las licencias tienen un precio y cuando se habla de juegos de proveedores tan reconocidos, muchas veces no son bajos. Esto hace que en muchos países resulte complicado encontrar productos de proveedores tan importantes como Zitro. Por suerte, esto ya no ocurre en Argentina que desde hace poco más de un año ha mostrado cómo algunos de sus casinos más importantes empiezan a ofrecer productos de Zitro a sus usuarios.

Hace unos 2 meses, el casino Mayorazgo en Argentina decidió añadir 88 Link- Wild Duels y 88 Link - Lucky Charms, ambos productos de Zitro, a su catálogo de juegos. El Casino Mayorazgo es el más importante de la provincia de Entre Ríos de Argentina. La inclusión de estos juegos tiene como propósito hacer crecer el casino aún más y convertir Entre Ríos en uno de los referentes del juego online en Argentina.

Alejandra Burato, directora regional de Zitro en América Latina, considera que 88 Link es un producto ideal para el propósito de Casino Mayorazgo y es que se trata de uno de los productos más populares de Zitro y que, sin ninguna duda, atraerá a mucho público.

También habló Marcela Santamaría, directora del Casino Mayorazgo y señaló que su colaboración con Zitro era imprescindible si querían seguir luchando por convertirse en uno de los mejores casinos de Argentina. Ofrecer a los usuarios las mejores máquinas tragamonedas es fundamental y 88 Link es el candidato perfecto. Se trata de un juego moderno, llamativo, que atraerá la atención de nuevos usuarios y mantendrá a los usuarios actuales. Según Santamaría, este primer contacto con Zitro es solo el principio de lo que está por venir, porque si las cosas van bien, que claramente irán, no cabe duda de que la colaboración se alargará en el tiempo y otros productos de Zitro llegarán al casino argentino.

El futuro de Zitro en Argentina

Zitro no solo ha colaborado con el Casino Mayorazgo de Entre Ríos, sino que hay otros casinos como el Casino Arena Maipú o el Casino Magic, que han decidido incorporar productos de Zitro en sus catálogos. Siempre debe de haber unos pioneros, pero no cabe duda que estas colaboraciones abren el camino a Zitro para llegar al resto de grandes casinos argentinos y posicionarse en lo más alto de los desarrolladores de software para casinos del continente americano. El proceso es lento, pero dado el crecimiento que está teniendo el juego y los casinos online en América, no cabe duda de que Zitro será pronto de los más grandes del país.

Conclusión

El desarrollador de software para casinos Zitro es ya uno de los más grandes del mundo, pero hay zonas a las que le ha costado llegar y una de ellas es Argentina. Su colaboración con Casino Mayorazgo y con otros casinos del país marcan el principio de lo que puede ser un gran proyecto para el sector del juego online en Argentina. Habrá que esperar para ver la repercusión de Zitro en el país, pero las expectativas están muy altas.

