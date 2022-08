El Inter no pudo lograr puntaje ideal. Foto: REUTERS.

Luego de la victoria 2 a 1 de Udinese contra el reciente ascendido Monza, en el inicio de la fecha 3 de la Serie A, el Inter de Lautaro Martínez cayó 3 a 1 ante Lazio, en condición de visitante.

El exdelantero de Racing, jugó los 90 minutos y convirtió el único gol del conjunto Nerazzurri. El tucumano Joaquín Correa ingresó a los 76 minutos. Felipe Anderson, Luis Alberto y Pedro anotaron los goles de la Lazio.

El equipo dirigido por el italiano Simone Inzaghi perdió el invicto de dos victorias y también la oportunidad de treparse a la cima de la Serie A. De momento, Lazio pasó a liderar el torneo con 7 unidades.

La jornada de la liga italiana continúa este sábado con el plato fuerte de la jornada: Juventus vs. Roma (13.30 hora de Argentina). Cremonese vs. Torino, Spezia vs. Sassuolo y Milán vs. Bologna.

Paredes vuelve a la Serie A

Mientras el foco estaba centrado en el sorteo de la Champions League, Juventus se movió rápido y llegó a un acuerdo con el Paris Saint-Germain por el futbolista argentino, Leandro Paredes.

El convenio sería a préstamo con obligación de compra, al finalizar el mismo, por 15 millones de euros. Luego de no ser tenido en cuenta por el técnico francés Christophe Galtier, Paredes se reencontrará en la Juventus con su compatriota Ángel Di María.

