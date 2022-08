Casamiento de Silvina Escudero. Foto: NA.

Silvina Escudero se casó por civil junto a Federico, con quien tiene una relación de cinco años.

En el festejo, en un salón ubicado en Tigre, asistieron aproximadamente 80 invitados y fue una íntima ceremonia rodeada de familia y amigos.

Tras esto, la bailarina se acercó a la puerta del establecimiento y posó para la prensa que la estaba esperando, pero lejos de ser noticia por el casamiento en sí, lo fue por un insólito detalle: enseñó la libreta de familia sin la presencia de su marido.

Esto generó repercusión en los medios y en las redes sociales, pero rápidamente calmó las aguas al explicar por qué Federico no quiso acompañarla ni tampoco posar para las fotos: “El no es del medio, están pidiendo un montón”, expresó.

Los detalles de la boda

La artista alquiló un espacio ubicado en Rincón de Milberg, Provincia de Buenos Aires, el cual contó con una estética bastante rústica y con mucha presencia de plantas. En el lugar asistieron unas ochenta personas, entre las cuales estuvieron Vanina Escudero, Álvaro Navia y Miriam Lanzoni.

La novia optó por un look completamente blanco, con una sastrería (blazer y un pantalón palazzo con tajo al costado), top de encaje debajo y stilettos del mismo tono. Mientras que el novio eligió un estilo elegante sport: un saco marrón, jeans, camisa blanca y zapatillas del mismo color.

El pasado 19 de julio, la bailarina había anunciado la noticia de su casamiento en las redes sociales. Según había comentado, su pareja la había sorprendido mientras estaba de vacaciones en Europa con una amiga.

Días después, detalló sobre la romántica propuesta en el programa de Mariano Iúdica: “Yo me fui de viaje para ver a mi mejor amiga que se fue a vivir a España. Hacía cinco años que no la veía porque en el medio nos agarró la pandemia. La cosa es que estando allá, ella me dice de ir a un restó en el Mar Mediterráneo y cuando llegamos, me dice de ir al baño. Yo me quedé grabando historias para Instagram y en eso, aparece Fede”.

"Apareció en escena y se sentó en la mesa con el anillo para hacerme una propuesta romántica hermosa. Se me puso de rodillas, me hizo toda una declaración de amor, nos abrazamos, me puso el anillo en el dedo y todo el restaurante aplaudía", concluyó.

