Dólares. Foto: NA.

El director del Banco Central, Agustín D’Attellis, señaló que "probablemente" se elimine la restricción para quienes hayan recibido salarios subsidiados por el programa ATP.

"La exclusión por haber cobrado el ATP va a corregirse. Es cierto: se extendió en el tiempo, pero si no se recibió ningún otro subsidio, va a normalizarse muy probablemente cuando se consolide alguna de estas últimas decisiones", aclaró el economista, en declaraciones radiales.

El funcionario evaluó además que "si se revisa el historial, toda persona que recibe algún tipo de subsidio del Estado no tiene acceso a comprar dólares. Por ejemplo, quienes reciben la Asignación Única por Hijo (AUH), o recibieron un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) o Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) durante la pandemia, no pueden acceder al cupo de US$ 200".

Agustín D Attellis. Foto: NA.

Ese es el límite por el cual las personas pueden acceder a divisas al valor del dólar ahorro, que cotiza en torno a los $240, cifra que resulta de sumar a la cotización oficial un 30% del impuesto País y un anticipo de 35% a cuenta del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales.

Qué otros grupos están imposibilitados al día de hoy

A ese cupo no pueden acceder los beneficiarios de un plan o programa de ANSeS, el REPRO II y personas sin ingresos declarados o consistentes.

Tampoco, cotitulares de cuentas bancarias, quienes agotaron su cupo en compras con tarjeta, refinanciaron saldo de la tarjeta de crédito a 12 meses y monotributistas con créditos a tasa cero.

Están incluidos entre los exceptuados quienes hayan adquirido dólares financieros en los 90 días anteriores, los titulares de créditos UVA que accedieron al congelamiento de las cuotas en pandemia y dueños de pymes con créditos al 24%.

Noticias relacionadas