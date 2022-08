Coronel celebrando el gol. Foto: NA.

Mateo Coronel no se olvidará nunca del golazo que marcó para Atlético Tucumán sobre Barracas Central (4-0). Además de ser un récord para el fútbol argentino por su distancia, sigue generando repercusiones y ahora fue la FIFA la que se rindió ante semejante gol. ¿Irá al Puskas?

El Decano que transita un presente de ensueño, le puso la frutilla del postre a su goleada con el remate de Coronel, quien mandó la pelota al ángulo superior derecho del rival desde 70.2 metros, algo que le valió ser récord de la Primera División de Argentina.

Cuestión es que el tanto, automáticamente se hizo viral en las redes sociales a punto tal que llegó a manos de la FIFA y se manifestó al respecto en sus redes oficiales: "Golazo de larga distancia. ¿Puede el gol de Mateo Coronel desde 77 yardas ser contendiente para el Premio Puskas?".

En una publicación que rápidamente se inundo de comentarios de hinchas del Decano y de argentinos, sobresalió la presencia de Atlético Tucumán que compartió lo expuesto por ente que regula el fútbol mundial y acompañó con un simpático "Proceda".

El futbolista de 23 años, que se encuentra a préstamo desde Argentinos Juniors, deberá estar atento a las próximas nominaciones con la esperanza de aparecer en los candidatos del premio que supo ganar el argentino Erik Lamela por última vez por una exquisita rabona con la camiseta del Tottenham frente al Arsenal por la jornada 28 de la Premier League.

El gol de Coronel, se convirtió en récord en la Primera División tras superar los 69,7 metros de distancia de Miguel Ángel Garavano cuando marcó para Ferro en la victoria sobre Chacarita en 1940.

😮 LONG-RANGE GOLAZO 😮



Could Mateo Coronel's 77-yard goal be a contender for our #Puskas list? 🤔pic.twitter.com/IAGvMIaWAZ