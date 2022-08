Beatriz Michelini, la masajista de María Marta García Belsunce, llegando a declar. Foto: Infobae.

En una nueva jornada del juicio por el asesinato de María Marta García Belsunce, ocurrido en 2002, la fiscalía pidió que la masajista Beatriz Michelini sea detenida por falso testimonio.

La masajista Beatriz Michelini llegó a los Tribunales de San Isidro mucho antes de las 15.30, el horario en que entró a declarar a sala donde es juzgado Nicolás Pachelo. Ingresó a la sala con anteojos negros, la capucha de la campera en la cabeza y también una boina sobre el pelo.

La querella, a cargo de Gustavo Hechem, representante de Carlos Carrascosa y María Laura García Belsunce, se mostró a favor del pedido. La defensora de Nicolás Pachelo, Raquel Pérez Iglesias, se mostró contraria.

La masajista fue la segunda testigo del día en la que también declaró el viudo Juan Carlos Carrascosa. Una de los primeros cuestionamientos que le hizo el fiscal a la masajista era si sabía hacer maniobras de RCP. Dijo que “no”. Luego, reconoció entre los presentes a Pachelo y al abogado del imputado. “Por las cámaras, porque no lo recordaba, ya que lo conocí de chiquito, a los 13 años, cuando fue al colegio con mi hija. No lo vi nunca más. Yo no tengo relación con él”, dijo sobre el imputado.

Y luego, en un momento ríspido de su testimonio, contó que Pachelo la contactó por teléfono una vez. “Me llamó para ofrecerme abogado cuando salió todo esto de la causa, pero le dije que no, que no lo necesitaba”.

La palabra de Carrascosa

"Hace 20 años que espero este momento de ser particular damnificado y estar enfrente del asesino de mi mujer". Así de contundente comenzó a hablar Carlos Carrascosa, quien pidió la palabra antes de empezar con las preguntas de la fiscalía para decir esto, mientras señalaba con el dedo al acusado, Nicolás Pachelo.

Es la primera vez que Carrascosa declara como testigo en el juicio, ahora invirtiendo los papeles con Pachelo. Porque antes, Carrascosa era el acusado y Pachelo el testigo. Se trata del tercer juicio desde el crimen, ocurrido en 2002.

Noticias relacionadas