Bauza.

El hijo de Edgardo Bauza, Maximiliano, habló de la enfermedad que alejó a su padre del fútbol y aseguró que la misma en los últimos meses avanzó a pasos agigantados agravando su estado.

El Director Técnico de 64 años, que le dio a San Lorenzo su primera y única Copa Libertadores de América, vive en Ecuador junto a su esposa y uno de sus hijos alejado del mundo de la redonda que tantas satisfacciones le dio, y hoy su vida pasa por una etapa en la cual "no reconoce los colores y mezcla el orden de las comidas", contó Juan Manuel "Bambino" Pons, periodista y relator, en mayo cuando la enfermedad daba sus primeros pasos.



Los primeros indicios que mostró el alzheimer fue a principios de octubre de 2021 y menos de un año después el estado del Patón es irreversible. "Él está bien, cuidado y contenido, con la enfermedad mas avanzada, que avanzó más 6 meses después de que dejó de trabajar", deslizó Maximiliano, hijo del Patón con quien compartió largos años de trabajo ligados al fútbol.



"Por el avance de la enfermedad es complicado tener una conversación fluida con él", afirmó en diálogo con D Sports sobre el estado del ex entrenador de Rosario Central, Liga Universitaria de Quito y de la Selección Argentina es delicado.



La institución Canalla en homenaje colocó un busto con la imagen del Patón y San Lorenzo le pondrá su nombre a un sector del Nuevo Gasómetro, a lo que Maxi exclamó: "Estas cosas lindas mueven energías y sé que todos estos homenajes y muestras de cariño le van a llegar. Aunque me gustaría que fuese el vestuario el que lleve su nombre, ya que su vida era ahí adentro".

El dolor de una de sus personas más cercanas

El histórico ayudante de Edgardo Bauza, José Di Leo, dio detalles del estado de salud del "Patón".

"Uno nunca está preparado para esto. Siempre hablábamos de retirarnos juntos y que íbamos a ir a ver todos los Mundiales… Son etapas muy diferentes y duras. Hubo una etapa donde todavía podía hablar. Ahora estamos en otra donde es necesario forzarlo a que se acuerde o no. Me pasa que estoy con él, lo visitó y termino lastimándome. Es como que se está forzando todo y no tiene sentido. Es muy difícil", añadió.

Edgardo Bauza y José Di Leo.

Por último, cerró: "El 'Patón' nunca le tuvo miedo a nada y todo lo hizo simple. Esto surgió cuando dejó de dirigir, empezó a decaer cuando dejó Rosario Central. Desde lo futbolístico estaba intacto. Tengo ganas de verlo y no me importa si no me conoce. Todos los días pienso que todo lo que le pasa es una mentira y vivo con esperanza que vuelva a ser él. Cada vez que hablo me pongo mal".

