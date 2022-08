Marcha en favor de Cristina Kirchner. Foto: NA.

Originariamente convocada para Parque Lezama y Parque Chacabuco, la marcha en respaldo a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, se movilizó a la esquina de Uruguay y Juncal para desafiar el vallado y el fuerte operativo de seguridad montado por el Gobierno porteño.

El operativo de "limpieza y control" dispuesto en horas de la noche del pasado viernes en el barrio de Recoleta generó una fuerte polémica y hasta fue cuestionado por la propia titular del Senado.

A través de un texto publicado en su página web y titulado "Las vallas del Sr. Larreta", la ex presidenta indicó que este sábado amaneció con la esquina de su domicilio "literalmente sitiada".

"Las vallas colocadas por el Sr. Larreta son algo más que impedir la libre circulación. Son algo más que sitiar a la Vicepresidenta de la Nación. Quieren prohibir las manifestaciones de amor y de apoyo absolutamente pacíficas y alegres, que tienen lugar ante la ya inocultable persecución del partido judicial", remarcó la ex jefa de Estado.

El Gobierno porteño explicó que la medida se iba a extender todo el fin de semana con el objetivo de limpiar la zona tras una semana de concentraciones en respaldo a la vicepresidenta.

La idea original con actos y concentraciones

Previo al operativo, el kirchnerismo tenía planeado realizar una serie de actos en distintos puntos del país en respaldo a Cristina Kirchner: en la Ciudad de Buenos Aires los lugares iban a ser Parque Lezama y Parque Chacabuco.

Sin embargo, ante la sorpresiva instalación del vallado, las organizaciones más cercanas a la titular del Senado decidieron movilizarse hacia la esquina de Juncal y Uruguay, para desafiar la medida del Gobierno porteño.

Allí se dieron cita cientos de militantes y también dirigentes como los diputados nacionales Leandro Santoro y Natalia Zaracho, así como también el líder del MTE, Juan Grabois, entre otros.

La legisladora del Frente de Todos y el referente del Frente Patria Grande protagonizaron un particular hecho al hacer retroceder un camión hidrante de la Guardia de Infantería de la Policía de la Ciudad.

