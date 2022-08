Pérez festejando el gol. Foto: TyC Sports.

Pablo Pérez marcó uno de los golazos del año ante Goody Cruz. Fue en el marco de la decimosexta fecha de la Liga Profesional de Fútbol, cuando Newell's recibió al Tomba.

El capitán del conjunto rosarino dejó su marca en el cotejo ante el Tomba por un verdadero golazo. El mediocampista de 37 años encontró un rebote en la puerta del área grande y de tijera la clavó en el ángulo del arco defendido por Diego Rodríguez.

De esta manera Pérez decretó el empate provisorio a los 10 minutos de la primera parte, antes, en el comienzo del cotejo Martín Ojeda puso en ventaja a Godoy Cruz en un entretenido partido.

Pérez sigue un año más

El mediocampista rosarino tenía pensado retirarse una vez finalizado el torneo argentino. Sin embargo, después de perder el clásico ante Rosario Central, por 1 a 0, confirmó que cambio por completo su decisión y seguirá en Newell's.



"Si ganábamos me iba a retirar, ahora que perdí voy a seguir. Me voy a seguir entrenando. Me sentí bien físicamente. Yo pensé que iba a llegar con lo justo y la verdad que me sentí muy bien", expresó el exjugador de Boca, post superclásico rosarino.

