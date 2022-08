Pichetto. Foto: NA.

Miguel Ángel Pichetto, Auditor General de la Nación, estuvo en Corrientes reuniéndose con empresarios y exmandatarios. Allí brindó una entrevista con La Nación y habló del pedido de condena del fiscal Diego Luciani contra Cristina Kirchner.

Al ser consultado, por el periodista Eduardo Ledesma, sobre sus dichos días anteriores sobre Cristina Kirchner comentó: "Yo tengo cierta coherencia. A veces tengo que remar contra la corriente, pero no me quiero traicionar, porque eso fue lo que analicé en mi libro con el periodista Carlos Reymundo Roberts. de LA NACION (“Capitalismo o pobrismo”). No digo que no haya delitos en la investigación que se está haciendo. Hay situaciones y hay hechos que, indudablemente, llaman mucho la atención".

En la misma línea afirmó que "me parecía difícil para el fiscal poder probar la figura de la asociación ilícita". Respecto al por qué es "difícil", expresó: "Porque yo no creo que un gobierno se constituya desde el primer día para conformar una asociación ilícita. Pueden haber actos ilícitos individuales, pueden haber hechos delictivos que tendrán que ser probados por el tribunal que está desarrollando el juicio. Pero la figura de la asociación ilícita del artículo 210 del Código Penal es un tecnicismo".

"Si cualquier gobierno puede ser una asociación ilícita, se sienta un precedente y se abre una avenida muy grande y un riesgo realmente muy peligroso para gobernar en cualquier sitio, en el país o en una provincia. Esa figura está en discusión, porque hay otros hechos… Puede haber defraudación, puede haber un conjunto de situaciones que el tribunal tendrá que evaluar y también deberá resolver esta temática", comentó.

Sobre las declaraciones de Alberto Fernández

Respecto de lo que dijo el Presidente sobre Nisman y Luciani, comentó: "Me parece totalmente desafortunada la frase del Presidente. Y es hasta poco comprensible que un hombre que hoy tiene semejante responsabilidad en el país haga ese recordatorio de la muerte del fiscal Nisman, que está siendo investigado por homicidio".

Análisis del país

"Estamos viviendo un momento muy complicado en el plano económico y político. Pero el proceso judicial de la vicepresidenta no nos tiene que evitar poder analizar la situación económica. El ministro de Economía, Sergio Massa, está procurando el ingreso de dólares a la Argentina. Se reunió con sectores del campo, pero es muy difícil la liquidación de divisas, y eso es crucial para aumentar las reservas del Banco Central".

¿Pichetto candidato?

"En las primarias yo voy a ser candidato, estoy trabajando en todo el país para construir una opción. Además, tengo un partido que se llama Encuentro Republicano Federal, que está consolidado: ya tiene representación en 13 distritos y estamos trabajando y exponiendo ideas y propuestas, dando la cara siempre, en todas las coyunturas".

Por último, el periodista Ledesma le preguntó si cree que Macri va a ser candidato y concluyó: "Por cómo evoluciona el proceso político argentino, una fuerza política que tiene una figura como Macri no puede jubilarlo o sacarlo del juego. Creo que Macri va a ser un gran decisor. Yo lo veo muy bien, lo veo comprometido, muy atento a lo que pasa en el país y con mucha claridad en su visión y en los temas que se discuten".

