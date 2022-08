La nube arcoiris en la ciudad de Haikou.

Parece un sueño, pero es real. Este sábado, comenzaron a circular en Twitter imágenes y videos de un suceso fenomenal: una nube arcoiris. El curioso hecho ocurrió en la ciudad de Haikou, China.

Los habitantes de Haikou, una población cercana a 2 millones de personas, sacaron fotos y filmaron el espectacular avistamiento. Se trataría de un fenómeno meteorológico raro en el cual la temperatura, humedad y sol juegan un papel importante.

Your browser does not support the video element.

"The Weather Channel", un canal especializado en fenómenos naturales, informó: "La forma de cubierta de este fenómeno hace que este ejemplo de iridiscencia sea tan impresionante".

¿Qué es una nube píleo?

Es una pequeña nube circular horizontal que aparece sobre una cantidad de nubes y que tiene forma de sombrero o de copa.

Suelen ser de corta duración porque la nube principal sobre la que se produce termina elevándose sobre ellas. Para que se produzca este efecto de iridiscencia, las nubes deben ser muy delgas y estar formadas por cristales de hielo o gotas de agua.

Sequía en China

La mitad de China vive una de las peores situaciones en torno a su clima, ya que, se detectó una de las sequías más grande del país. Se estima que podría convertirse en la mayor del mundo si continúa de la misma manera en las próximas semanas.

Este pronostico poco alentador y que encendió las alarmas de los especialistas se debe a la ola de calor que afronta el país desde hace meses en donde la temperatura ha superado los 40° en la mayoría de los días. Sumado a ello la escases de lluvia provocó una disminución en los principales ríos de las ciudades.

Noticias relacionadas