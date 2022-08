River vs Tigre, Liga Profesional. Foto: NA.

River, en alza y con la expectativa de pelear el campeonato, visita a Tigre, en Victoria, en el marco de la decimosexta jornada de la Liga Profesional.

El encuentro es en el estadio José Dellagiovanna y cuenta con el arbitraje de Patricio Loustau, en el VAR Diego Abal.

El Millonario, que viene de golear como local a Central Córdoba (3-0), se mantiene expectante en el quinto puesto con pelear la Liga Profesional ya que se ubica a siete unidades del líder Atlético Tucumán.

Por su parte, Tigre viene de caer en su última presentación ante Colón de Santa Fe por 2 a 1 e intentará volver al triunfo luego de tres encuentros sin sumar de a tres unidades.

Pese a que los resultados no acompañan al equipo de Diego Martínez, el entrenador no estaría a disgusto del desempeño en cancha y apostaría una vez más por los mismos once, en el que se destaca la presencia de Mateo Retegui, goleador del certamen con 10 conquistas.

