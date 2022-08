Incidentes en Recoleta entre manifestantes y policía. Foto: NA.

Luego de los incidentes entre la Policía de la Ciudad y un grupo de manifestantes que derribó el vallado montado frente a la residencia de la vicepresidenta Cristina Kirchner, representantes de los gobiernos de Nación y Ciudad compartieron hoy una reunión "tensa" para buscar "términos racionales para la convivencia de las partes".

Así lo indicaron a Noticias Argentinas fuentes cercanas a los dirigentes que participaron del encuentro, el cual se desarrolló cerca de las 20 en la sede del Gobierno porteño de la calle Uspallata al 3100.

La reunión contó con la presencia los ministros nacionales Eduardo "Wado" de Pedro (Interior) y el Aníbal Fernández (Seguridad) junto al ministro de gobierno porteño, Jorge Macri, y el titular de la cartera de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad, Marcelo D'Alessandro.

Funcionarios de ambas jurisdicciones continuarán dialogando para llegar a acuerdos "racionales" que permitan la convivencia pacífica entre los vecinos del barrio de Recoleta, donde se encuentra el domicilio de Cristina Kirchner, y quienes deciden acercarse para manifestarle su apoyo.

"Están acordando términos racionales para la convivencia de las partes. No acampe, no feria, no batucadas ni fuegos artificiales y fundamentalmente el horario", resumieron.

Los incidentes

El encuentro se produjo luego de que la Policía de la Ciudad de Buenos Aires lanzó agua desde camiones hidrantes y gases lacrimógenos a militantes que se habían congregado en cercanías del domicilio de Cristina Kirchner.

Pese a que los miembros de la Guardia de Infantería intentaron mantener la restricción, la gran cantidad de gente presente en el lugar hizo que fuera imposible lograrlo, por lo que la militancia burló el cordón policial y pudo llegar hasta el frente del edificio en el que reside la ex presidenta.

Sin embargo, en otra de las vallas la actitud policial fue diferente y procedió a utilizar el carro hidrante y gases lacrimógenos para tratar de dispersar a la gente.

